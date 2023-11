Fapes disponibiliza mais de R$ 4 milhões em edital de bolsas de iniciação científica júnior para alunos da Rede Pública do Estado

Incentivar que alunos da Rede Pública de Ensino Básico atuem com pesquisa científica, tecnológica e de inovação, por meio de bolsas de iniciação científica júnior, é o que o Edital 12/2023 – Programa de Iniciação Cientifica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro (PIC Jr 2024) visa promover. Lançado nesta semana pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu), a chamada pública conecta pesquisadores a escolas públicas para que projetos de pesquisa sejam desenvolvidos pelos estudantes.

O PIC Jr. 2024 investe mais de R$ 4 milhões na seleção de propostas de projetos que serão desenvolvidos por alunos e professores de escolas públicas localizadas no Estado, em parceria com pesquisadores atuantes em instituições de Ensino Superior e/ou pesquisa capixabas. O investimento é oriundo do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

“Esse programa é um investimento no hoje com o olhar no amanhã! É um edital recorrente da Fapes e o abrimos todos os anos porque entendemos que é o nosso maior e melhor instrumento de sensibilização do jovem estudante, tanto para que ele deseje ingressar num curso superior quanto para que entenda e sonhe em ser um pesquisador. Com o programa, conseguimos mostrar para os jovens capixabas, especialmente os que residem em áreas de maior vulnerabilidade social, que existem caminhos que podem conduzi-los a uma vida de descobertas e de possibilidades”, explicou o diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes.

As propostas podem ser inscritas até o dia 12 de dezembro na plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br) pelos coordenadores dos projetos que devem ser pesquisadores com título de mestre que residam no Espírito Santo. Os projetos devem ser enquadrar em uma das três faixas de seleção do Edital:

Faixa A – Projetos que serão desenvolvidos em parcerias com escolas da Rede Pública (federal, estadual e municipal), com temas específicos de Educação Ambiental Formal: Mudanças Climáticas; Impactos Ambientais nos Ecossistemas Locais; Energias Renováveis; Água e Floresta; Sustentabilidade Urbana; Conservação da Biodiversidade; e Uso Sustentável dos Recursos Naturais.

Faixa B – Projetos a serem desenvolvidos em parcerias com escolas da Rede Pública (federal, estadual e municipal) da Educação Básica, localizadas nos bairros de atuação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado do Espírito Santo.

Faixa C – Projetos a serem desenvolvidos em parcerias com escolas da Rede Pública (federal, estadual e municipal) da Educação Básica, localizadas nos demais bairros do Espírito Santo.

Cases de sucesso do PIC Jr.

Pesquisa desenvolvida com alunos do Ifes de Vila Velha ganha destaque internacional:



Beatriz Pires Meneghetti, de 18 anos, foi bolsista do PIC Jr em 2022, e desenvolveu, com outras duas bolsistas, o projeto “Nanoemulsões a partir de óleos essenciais: uso da nanotecnologia como solução sustentável na agricultura”, que foi premiado no maior evento pré-universitário de ciência e engenharia em abrangência e visibilidade do País, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace) de 2023, além de participar da International Science and Engineering Fair (ISEF) 2023, nos Estados Unidos, que é considerada a maior competição internacional do gênero.

A estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) do 3º ano do Ensino Médio conta que participar do evento internacional foi uma experiência incrível e que não imaginava atuar nas feiras, já que o primeiro contato dela com pesquisa científica foi com o Programa.

“O PIC Jr. teve um impacto muito grande na minha vida porque decidi minha carreira, a partir do que vivi no projeto e nas feiras. Atualmente, no último ano do Ensino Médio, tenho me dedicado bastante para passar no vestibular e seguir na carreira científica, especificamente na área da saúde, que foi algo que só descobri que gostava porque vivenciei no laboratório. Eu tive contato com a ciência de uma forma verdadeira graças ao PIC Jr da Fapes”, disse Beatriz Meneghetti.

Projeto realizado por estudantes de Ensino Médio ganha prêmio do Centro Universitário Faesa:

As estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Silvio Rócio, localizada no bairro São Torquato, em Vila Velha, do 1º ano do Ensino Médio, Emanoelly Cordeiro, de 15 anos, e Stefany Mendes, de 16 anos, são bolsistas PIC Jr do projeto “Quimicando Biodiesel: projeto de pesquisa em iniciação científica jr. para inclusão científica de alunos da Rede Pública de Ensino”. A pesquisa foi premiada na 22ª Jornada Científica e Cultural do Centro Universitário Faesa como um dos melhores trabalhos publicados na categoria de Ciências Exatas, da Terra e Tecnologia.

Para Emanoelly Cordeiro, a participação no projeto de química acrescentou conhecimento na vida dela. “Foi uma oportunidade muito boa. Já tinha feito outra iniciação científica, mas dessa vez novas oportunidades surgiram e, apesar de ter aprendido a amar a área da química, eu já havia decidido cursar medicina. Mas participar do projeto PIC Jr. foi a melhor experiência com pesquisa científica que já tive”, comentou.

Stefany Mendes também conta que participar do PIC Jr. foi uma experiência única. “Pude conhecer lugares incríveis a partir do projeto e um deles foi a faculdade Faesa, além de ter tido a experiência de produzir biodiesel no laboratório da Faesa e isso foi demais. Participar do PIC Jr. mudou o jeito que enxergo a ciência e a tecnologia. Agora sei que essas áreas podem ser usadas para melhorar muitas coisas, como nosso meio ambiente, que foi como utilizamos a ciência e a tecnologia em nosso projeto”, destacou a estudante.

O coordenador do projeto Quimicando Biodiesel, Gilberto Brito, comentou sobre o apoio recebido da Fapes. “Agradeço muito ao enorme apoio da Fundação com o edital do PIC Jr. Projetos como este, que visam fortalecer a ciência e a educação entre jovens e adolescentes. É fundamental para alunos da Rede Pública”, declarou.

Serviço:

Lançamento do Edital Fapes/Sedu 12/2023 – PIC Jr. 2024: clique aqui e acesse.

Prazo para submissão de propostas: até 12/12/2023

Site para submissão: https://www.sigfapes.es.gov.br/

