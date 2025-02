Fapes confirma adesão a mais duas chamadas internacionais

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) segue abrindo novos caminhos para a pesquisa científica, tecnológica e de inovação produzida no Espírito Santo ao redor do mundo. O fim deste mês de fevereiro marca adesão a mais duas chamadas internacionais para pesquisadores capixabas: 5ª Chamada Conjunta CONFAP & EU-LAC 2025 e Horizon Europe. Ambos os editais já estão com inscrições abertas.

“É muito importante gerar oportunidades para que nossos pesquisadores se conectem com centros de excelência globais. Dessa forma, conseguimos fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico realizado pelas instituições capixabas. Portanto, internacionalizar a pesquisa capixaba é fundamental para posicionar o Espírito Santo como um estado inovador e competitivo em âmbito internacional”, destacou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

5ª Chamada Conjunta CONFAP & EU-LAC 2025

O objetivo da Chamada Conjunta CONFAP & EU-LAC 2025 é promover a cooperação em pesquisa sustentável e multilateral entre pesquisadores da Europa, América Latina e países do Caribe. Participam desta chamada agências de fomento à CT&I de 11 países (Argentina, Áustria, Brasil, República Dominicana, Alemanha, Peru, Polônia, Portugal, Espanha, Turquia e Uruguai). Os projetos de pesquisa devem ter a participação de, no mínimo, quatro instituições desses 11 países, sendo que dois devem ser localizados na Europa e os outros dois na América Latina e Caribe.

Os pesquisadores interessados podem submeter suas propostas até o dia 22 de maio, na plataforma de submissão da EU-LAC: https://ptoutline.eu/app/5eulac_call2025. A Fapes apoiará até seis propostas selecionadas com participação de pesquisadores do Espírito Santo, no valor máximo de € 15 mil cada, totalizando € 90 mil para a Chamada. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

Cada projeto selecionado terá o prazo de vigência de até 36 meses e o apoio financeiro no âmbito da Fapes deverá abranger despesas exclusivamente de custeio para missões técnico-científicas de pesquisadores da equipe de projeto vinculados a instituições de ensino e pesquisa do Espírito Santo, exceto bolsa.

Confira abaixo as seguintes áreas temáticas compreendidas no edital, com o objetivo de apoiar projetos:

Biodiversidade – incluindo Agricultura e Segurança Alimentar;

Bioeconomia e Soluções Baseadas na Natureza;

Saúde Global;

Saúde – Doenças Infecciosas;

Cooperação EU-LAC para Transição Energética;

Cooperação EU-LAC em Ciência Aberta

Serviço:

Acesse o edital: clique aqui!

Acesse as diretrizes da Fapes: clique aqui!

Prazo de submissão das propostas: 22/05/2025

Site para inscrição: https://ptoutline.eu/app/5eulac_call2025

Dúvidas gerais: [email protected] / [email protected]

Horizon Europe

O Horizon Europe é o Programa-Quadro de Pesquisa e Inovação (P&I) da União Europeia (UE), com um orçamento de € 95,5 bilhões, em vigor de 2021 a 2027. Tem como objetivo apoiar a participação brasileira nas ações da chamada, e a expectativa é ajudar a fortalecer a base de conhecimento europeia por meio de pesquisas de fronteira, estimulando inovações e apoiando o desenvolvimento e a demonstração de soluções inovadoras, além de ajudar a restaurar a indústria e a economia.

Os pesquisadores do Estado do Espírito Santo que tiverem interesse em participar do edital devem consultar a Fapes sobre sua elegibilidade antes de iniciar a preparação de suas propostas. A Fapes emitirá e enviará aos candidatos uma declaração referente à elegibilidade dentro de cada uma das chamadas identificada no Horizon Europe. Se positiva, esta Declaração de Elegibilidade deve ser compartilhada com o coordenador da proposta submetida ao Horizon Europe para confirmar a forma de participação do Pesquisador Principal (co-PI) do Estado no consórcio.

O valor máximo para apoio da Fapes, independente da Chamada Horizon Europe para qual o co-PI do Estado do Espírito Santo participe, será variável e não poderá ultrapassar € 50.000 mil. O valor efetivo disponibilizado pela Fapes para uma chamada específica será definido caso a caso, em função do tipo de chamada, do tipo de apoio e do percentual mínimo de recursos dos parceiros europeus, entre outros fatores. Os recursos financeiros serão oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).

O projeto selecionado terá o prazo de vigência de até 36 meses, não podendo ultrapassar a vigência do Arranjo Administrativo Horizon Europe 2021-2027. As chamadas do Horizonte Europa podem ser consultadas no seguinte link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals.

Serviço:

Chamadas do Horizon Europe: clique aqui!

Acesse as diretrizes da Fapes: clique aqui!

Dúvidas gerais: [email protected] / [email protected]

