Fapes adere ao programa alemão de auxílio para estadias de pesquisa para doutorandos brasileiros com bolsa no país

Investimento para pesquisadores capixabas realizarem pesquisas na Alemanha. Esse é o objetivo da adesão da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) a chamada de 2023 do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), via o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

Trata-se de um financiamento complementar à bolsa nacional concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou pela Fapes, com o objetivo de viabilizar parte da pesquisa da tese na Alemanha. Os interessados poderão se candidatar até 31 de outubro deste ano para estadias de pesquisa entre maio de 2024 e janeiro de 2025.

O DAAD tem o objetivo principal de incentivar projetos de investigação do contexto de programas de doutoramento. De acordo com as diretrizes da Fapes, podem se inscrever doutorandos que estejam adimplentes com a Fundação e que não estejam nem no 1º ou no último ano do doutorado, além de ter que ser selecionado pelo DAAD. Clique aqui e acesse as diretrizes da Fapes.

Serão financiados projetos de pesquisa ou curso de educação continuada em uma instituição de Ensino Superior estatal ou reconhecida pelo estado ou em um instituto de pesquisa não universitário na Alemanha, que está sendo realizado em coordenação com um orientador acadêmico na Alemanha. Clique aqui e acesse mais detalhes da Chamada DAAD 2023.

A Fapes vai apoiar para a manutenção da bolsa Fapes de doutorado, para bolsistas aprovados em seleção do DAAD, durante o período no qual o bolsista vai realizar suas pesquisas em instituição a Alemanha, por um período de dois a seis meses.

Submissão:

As propostas deverão ser inscritas na plataforma do DAAD: Clique aqui

Clique aqui Os interessados poderão se candidatar até dia 31/10/2023 para estadias de pesquisa entre maio de 2024 e janeiro de 2025.

Contato e orientação:

Para maiores informações acerca da chamada DAAD 2023, os candidatos deverão entrar em contato por este e-mail auxí [email protected] .

Quanto aos critérios da Fapes, os candidatos poderão entrar em contato com: [email protected]



Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES