Fapes adere à chamada para intercambio de pesquisadores doutores capixabas na Europa

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) realiza mais uma chamada especial para pesquisadores doutores capixabas participarem de um intercâmbio internacional. A participação da Fapes acontece em forma de adesão à Chamada ERC-CONFAP-CNPq 2023, lançada pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Conselho Europeu de Pesquisa (ERC).

A chamada tem por objetivo apoiar o intercâmbio de pesquisadores doutores baseados no Brasil para integrarem equipes de pesquisadores na Europa, em projetos financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa (ERC).

Pesquisadores com título de doutorado e ativos podem participar de projetos multidisciplinares na fronteira do conhecimento, fomentados pelo ERC, em países que fazem parte da União Europeia ou associados. A Fapes vai apoiar três projetos capixabas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação com o valor de 18 mil dólares, sendo 6 mil dólares o valor máximo para cada proposta. Leia as Diretrizes Específicas da Fapes e esclareça dúvidas sobre as diretrizes por meio do e-mail: [email protected].

Os pesquisadores devem seguir todas as exigências do edital para ter acesso à lista dos projetos fomentados pelo ERC, que estão disponíveis para receber pesquisadores brasileiros, incluindo a descrição dos projetos fomentados e contatos dos pesquisadores desses projetos. Clique aqui e acesse mais informações sobre como se conectar com uma equipe financiada pelo ERC.

Dúvidas sobre a chamada podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].

Formas de Apoio

Os recursos disponibilizados pela Fapes podem ser usados como auxílios individuais para estágios ou visitas técnicas de curta duração, de acordo tabela de valores de bolsas e auxílios em vigor, para pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa capixabas envolvidos em projetos de cooperação aprovados na Chamada Confap ERC 2023, de acordo com as normas da Fapes, dentro do limite de recursos aprovado.

Os projetos fomentados pelo ERC poderão cobrir outros custos, como diárias e/ou outros custos diretamente ligados à implementação do projeto coordenado pelo ERC Grantee (coordenador do projeto financiado pelo ERC). Esses custos devem ser negociados diretamente com o ERC Grantee.

As propostas aprovadas poderão ser realizadas em um período contínuo, de seis 12 meses, ou divididas em visitas curtas.

Prazo para envio das propostas

As propostas podem ser submetidas até o dia 07 de dezembro de 2023, por meio do cadastro na plataforma do Confap (https://sistema.confap.org.br). O início da mobilidade dos pesquisadores com projetos aprovados será a partir do primeiro semestre de 2024.

A Fapes tem diretrizes próprias para que os pesquisadores do Espírito Santo possam participar da chamada e os critérios de elegibilidade específicos devem ser consultados antes da submissão.

Cronograma

Data-limite para submissão de proposta: 07 de dezembro de 2023;

Início dos projetos aprovados: a partir do primeiro semestre de 2024.

Diretrizes da Fapes: clique aqui

clique aqui Edital: clique aqui

Com informações do Confap

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES