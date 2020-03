Fapes abre nova chamada do edital de apoio à publicação de artigos científicos

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) acaba de abrir o segundo período de inscrições referente ao edital de apoio à publicação de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. O órgão destina, ao todo, R$ 1,1 milhão do Tesouro Estadual para quatro chamadas, sendo que as duas primeiras foram abertas em 2019. Cada fase conta com R$ 200 mil em recursos financeiros.

O prazo para inscrição das propostas segue até dia 03 de maio e a submissão deve ser feita por meio do Sistema de Gestão da Fapes (SigFapes). Outro período para cadastrar propostas será aberto ainda este ano, entre os meses de julho e setembro.

Para receber o auxílio da Fapes, os artigos deverão apresentar, em periódicos científicos, resultados de pesquisas realizadas em instituições sediadas no Espírito Santo, visando a contribuir significativamente para a difusão da ciência e da tecnologia produzida no Estado.

SERVIÇO:

Edital 08/2019 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos

Inscrições até 03 de maio (3ª chamada)

Inscrições até 15 de setembro (4ª chamada)

Submissões pelo www.sigfapes.es.gov.br.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Mike Figueiredo

(27) 3636-1867 / 99309-7100

[email protected]