Fantasma de mulher é flagrado por câmeras em construção

Parte da equipe de Lees foi até o exato local para fazer uma vistoria, mas nada foi encontrado.

Um chefe de segurança em uma construção na cidade de Birmingham, na Inglaterra, tomou um enorme susto os últimos dias após o sensor de movimento da câmera ter registrado algo assustador no local: um fantasma. As informações são do UOL.

De acordo com com Adam Lees, eram quase 2h da manhã da última terça-feira (18) quando ele pode ver com seus próprios olhos uma “noiva fantasma” vagando pela região. Na imagem, é possível ver que a mulher usa um vestido branco e carrega algo nas mãos, como se fosse um buquê.

Veja a imagem flagrada: