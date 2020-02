Fantasia de carnaval: sereia, girassol e anjo ainda vão bombar em 2020

Não é nenhuma novidade que os cuidados com as sobrancelhas vão muito além de simplesmente tirar os pelinhos que nascem fora do lugar de tempos em tempos. Porém, nem todas àquelas que querem manter o design em dia sabem todas as respostas sobre o assunto – o que gera dúvidas.

arrow-options shutterstock Tem questões sobre como cuidar das sobrancelhas? O Delas conversou com uma especialista para respondê-las

Pensando nisso, o Delas reuniu as perguntas mais comuns sobre cuidados com as sobrancelhas e conversou com Denise Honda, designer de sobrancelhas e especialista em microblanding, para responder todas. Confira as dicas abaixo:

1. De quanto em quanto tempo preciso fazer as sobrancelhas?

Segundo a especialista, ideal para a manutenção é entre 20 e 30 dias, mas cada pessoa tem um ritmo de crescimento. “Normalmente nesse período os pelos estão exatamente na melhor fase para ser retirados, nem muito pequeno nem tão grande”, diz.

2. Meu pelo está caindo, o que pode ser?

Existem vários motivos para isso estar acontecendo, alguns deles podem ser:

O uso constante de maquiagem nas sobrancelhas;

Não remover corretamente os resíduos de maquiagem;

Se a pele estiver muito oleosa;

Amamentação;

Problemas hormonais.

A designer reforça que é muito importante investigar qual é exatamente a causa para que seja feito o tratamento adequado e os pelos voltem a crescer normalmente.

3. Qual o jeito mais natural de preencher as falhas das sobrancelhas?

“Recomendo fazer um procedimento chamado microblading, que é uma técnica onde realizamos o preenchimento desenhando fio por fio conforme o crescimento da cliente e deixando um aspecto completamente natural, a técnica dura de seis a 18 meses”, comenta.

Agora, se a ideia é preencher falhas em casa, a melhor alternativa é recorrer à maquiagem .

4. Consigo retirar uma sobrancelha definitiva para realizar algo mais natural?

“Sim, hoje temos a tecnologia ao nosso favor, o mais indicado nesses casos é a remoção a laser, pois sobrancelhas definitivas são bem ultrapassadas. E a despigmentação a laser remove por completo todo pigmento”, comenta a profissional.

5. Qual a diferença de fazer a sobrancelha com pinça, linha ou navalha?

Enquanto a pinça e a linha retiram o pelo da raiz, fazendo que demore mais para que ele cresça novamente, a navalha apenas corta o pelo. Por causa disso, o crescimento continua de onde foi interrompido fazendo com que em dois dias volte a aparecer pelo fora do design. Saiba qual é a melhor alternativa para você nessa matéria .

6. O que é henna? Quanto tempo dura?

Segundo Denise, a henna é um corante natural extraído de uma planta transformado em pó. “Quando misturamos água, o pó vira um pigmento temporário para sobrancelhas e serve para preencher falhas temporariamente durando entre três a 15 dias. A tonalidade depende do gosto de cada cliente, mas temos henna do loiro ao preto”, explica.

7. Existe algo que faça os pelos crescerem?

A profissional recomenda o minoxidil 5% como um grande aliado nesse processo. “Ele estimula o crescimento sim, mas é um tratamento”, diz. Segundo ela, o uso diário por um período de 30 a 60 pode ajudar os pelos a crescer, mas o recomendado é visitar um dermatologista. Óleos naturais , de rícinio ou amêndoas, por exemplo, também ajudam o crescimento.