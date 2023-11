Famtour apresenta região das Montanhas Capixabas a operadores de turismo

O Espírito Santo recebeu, no último domingo (19), representantes de operadoras de turismo de várias partes do Brasil. O famtour acontece até esta quarta-feira (22) e faz parte das programações da Convenção Anual da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que será sediada este ano em solo capixaba.

Os operadores passam por municípios da Região Turística das Montanhas Capixabas e a ação é organizada pela Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com o Convention das Montanhas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Braztoa e as empresas Agaxtur e Squad.

Durante o famtour, os participantes vão conhecer experiências turísticas, como a colheita de morango no Empório do Morango, a fabricação de mel no Apiário Florin, a produção de café, socol e queijos na Fazenda Carnielli e o processo de produção do café do Jacu, na Fazenda Camocim. Também vão conhecer a trilha oferecida pela hospedagem Natureza Eco Lodge e se hospedam no Parque do China e na tradicional Pousada dos Pinhos.

“Estamos encantados com a região das montanhas e as experiências turísticas que estamos vivendo aqui. Pretendemos nos reunir com os demais operadores para sairmos da convenção com um roteiro de sete dias por essa região tão rica em atrativos”, disse o proprietário da Operadora Schultz, Aroldo Schultz, que tem sede em Curitiba e Lisboa, em Portugal.

O secretário de Estado do Turismo, Werverson Meireles, ressaltou a importância da realização de famtours como este. “Temos regiões e atrativos extremamente preparados para receber turistas e oferecer essa oportunidade para operadoras de fora do Estado poder vender o nosso destino Espírito Santo. Os participantes sairão daqui com um novo produto em suas prateleiras e nós ganhamos com o aumento de fluxo turístico”, destacou.

Participam do famtour as operadoras Butterfly, CVC Viagens, Queensberry, Schultz Operadora, Incomum, Transmundi, Grupo BRT, R11 Travel e a influenciadora digital Cacá Filippini.

“A expectativa é que os operadores descubram as oportunidades e potenciais dessa região. Ficamos felizes em ver que nossos associados estão visitando a região e já traçam planos e perspectivas de parcerias para trabalhar o destino”, disse Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa.

O Famtour é parte das atividades da Convenção Anual da Braztoa, com início nesta quarta-feira (22), com palestras, aulas-shows, reuniões e o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, que acontece neste sábado (25), no Salão de Eventos da Casa do Turismo Capixaba.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8009 / 98141-8888

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES