Famosos marcam presença no penúltimo dia do Camarote Salvador

Na madrugada desta segunda-feira (24)de Carnaval, Gabigol deixou o camarote com seus seguranças seguido por Bruna Griphao . Os dois foram bem discretos durante o tempo em que permaneceram na Sapucaí depois que esta coluna que ninguém lê publicou que eles saíram juntos de um camarote na madrugada de domingo (23). Bruna chegou até a negar que tivesse ficado com o craque do Flamengo. Mas esta colunista também não disse que ficaram. Disse, apenas, que saíram juntos – comprovando o fato com uma foto. Pois bem.

Leia também: Rafaella Santos e Gabigol serão pais de um menino, dizem amigos

arrow-options Reprodução/Twitter Gabigol e Bruna Grifão





Leia também: Grávida de Gabigol, Rafaella Santos tenta reconciliação com o jogador

Já no “meeting point”, ponto de encontro marcado para os convidados se encontrarem durante o Carnaval , uma amiga desta colunista viu Bruna acessando a nota publicada por esta coluna. Ao chegar ao local, tratou de desmentir que estaria vivendo um affair com Gabigol – embora a gente nunca tenha escrito isso. O fato é que Gabigol também ficou pistola com a situação e o seu empresário foi reclamar do flagra com a direção do camarote.

Leia também: Anitta da unfollow em Gabigol após recusar insistentes investidas do craque

Esta colunista, como de praxe, não retira absolutamente nada do que escreveu. No mais, bom Carnaval .