Famosos lamentam a morte de Paulo Gustavo, vítima da covid-19 aos 42 anos

Internado desde o dia 13 de março para tratar a covid-19, o ator Paulo Gustavo sofreu complicações irreversíveis que culminaram em sua morte na noite desta terça (4). Querido por uma legião de pessoas, o artista foi responsável por muitas gargalhadas graças a personagens icônicos, como Dona Hermínia, protagonista dos filmes “Minha Mãe É Uma Peça”.

Personalidades já têm se manifestado nas redes, lamentando a morte precoce do ator. Confira abaixo:

Padre Fábio de Melo

“Paulo, meu querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar.”

Tiago Leifert

“Está todo mundo triste com a morte do Paulo Gustavo. Ele era um grande parceiro, um cara que todo mundo admirava, um gênio.”

Monica Martelli

“Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. Te amo, @paulogustavo31.TE AMO. Obrigada por ter sido meu amigo, parceiro, irmão, confidente… Você transformou minha vida, você sempre irá me influenciar. Dea, Susana, Juliana, Thales, Júlio, Tia Penha, Romeu, Gael, estamos juntos, estaremos juntos pra sempre. Amo vocês.”

Fabio Porchat

“Estamos todos com você e você está em todos nós. Pra sempre. Obrigado por tudo, meu amigo, meu irmão. Te amo. O Brasil te ama. O mundo perde um gênio do humor.”

Daniela Mercury

“Eu e Malu estamos muito tristes. Muito mesmo. Essa notícia é devastadora. Não era para ser assim. Vá em paz! Um beijo enorme pro @thalesbretas, para as crianças, para a sua mãe e para toda a sua família e amigos que estão aí por perto. O Brasil inteiro rezou e acompanhou a sua luta e a de @thalesBretas. Você é um ser humano e um artista maravilhoso que a gente ama e admira. É o dono da alegria que também lutou pelos direitos humanos. Vai fazer uma falta imensa em nossas vidas. #RipPauloGustavo #PauloGustavo #ThalesBretas #DanielaMercury”

Boninho

“Vai meu amigo encontrar a luz! Você foi uma pessoa especial e sua história vai ficar pra sempre @paulogustavo31 @thalesbretas meus sentimentos”

Hugo Gloss

“Tristeza muito maior do que palavras podem expressar… Nosso amado Paulo Gustavo faleceu nesta terça-feira (4), aos 42 anos, em decorrência da Covid-19. A notícia foi confirmada pela família do ator. Paulo estava internado desde o dia 13 de março e travou uma batalha árdua contra a doença, sendo submetido à ventilação mecânica e à terapia por ECMO, mas infelizmente não resistiu. Ele deixa o esposo, Thales Bretas, os dois filhos, Gael e Romeu, de apenas um ano de idade, sua mãe, Déa Lúcia, os familiares, amigos, e uma legião de fãs.Hoje, o Brasil perde um dos maiores nomes da comédia de sua história. Nossa Dona Hermínia. A Senhora dos Absurdos, o Valdomiro Lacerda, a Bicha Bichérrima. Mas, acima de tudo, perde uma pessoa maravilhosa, divertida, inteligente, talentosa, sincera, querida, que também era um marido, um pai, um amigo muito amado… A dor dessa partida será difícil de sarar, mas temos certeza de que o legado de Paulo Gustavo jamais será esquecido. Seus personagens e histórias viverão para sempre conosco quando mais precisarmos dar risadas e encontrar alegria nos momentos de dificuldade. Por isso, fica aqui nossa singela homenagem a uma vida tão brilhante, que se foi cedo demais. Vá em paz, meu amigo. Você sempre será GIGANTE!”

Marcelo Adnet

“Para sempre lembraremos de você com muito amor. Saudades!”

Whindersson Nunes

“Comprei um ingresso pro seu show e fiquei atrás de uma coluna o show inteiro, mas foi mto incrível ver de perto pq eu falava pra todo mundo que queria fazer o que vc faz.. corri atrás de vc no shopping, corri atrás de vc no aeroporto mas não consegui chegar perto. Um vez eu tive uma chance de ir na TV, o Esquenta, por causa do vídeo “Vó tô reprovado”, acordei tarde e perdi o voo, o primeiro voo da minha vida, chorei muito, acreditava que tinha perdido a chance. Mas alguns dias depois me ligaram mais uma vez pra ir no programa de novo! Dessa vez consegui pegar o voo, chego lá e não consigo gravar o programa pq não deu tempo, pediram pra eu ir no programa que seria gravado no outro dia. Quando eu chego lá adivinha quem está no programa, meu ídolo! Vc entrou no palco do jeito que eu tinha vontade de entrar no lugares, sendo eu. Eu não sei vocês, mas eu acredito demais que todos os acasos não foram por acaso, você me inspirou até em ficar tranquilo por conseguir ser eu mesmo. Eu sigo orando por você, junto com o Brasil todo, voce tem mtos amigos com mta saudades de você, sua família linda tbm! Amo vc! @paulogustavo31”

Patricia Poeta

“O Brasil está mais triste hoje. Nosso querido Paulo Gustavo é mais uma vítima dessa doença cruel e traiçoeira. Um cara jovem, pai, cheio de vida, talentoso, engraçado demais. Quantas risadas já demos com ele…e com Dona Hermínia…Adorava! Aliás foi sobre sua personagem que falei com Paulo Gustavo por telefone, pela última vez, nesses tempos de pandemia. Vamos sentir saudades suas, Paulo Gustavo… Muitas. Nesta hora de tanta dor, peço a Deus que conforte os coraçōes de sua mãe, Dona Déa Lúcia, do @thalesbretas e de toda a família.”

Deborah Secco

“Te amo pra sempre!”

Nota divulgada pela equipe de Paulo Gustavo:

“Às 21h12 desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos.”

O ator deixou o marido, Thales Bretas, e os gêmeos, Romeu e Gael.