Famosos do signo de Leão: saiba quem são e seus decanatos!

Os leoninos são conhecidos pelo otimismo, alegria, extravagância e até por terem um charme a mais. Além disso, as pessoas que nascem entre os dias 22 de julho e 22 de agosto adoram a liderança, por isso costumam ter uma personalidade forte.

Algumas vezes, apesar de serem nativos de Leão, muitas pessoas apresentam traços de personalidade bem diferentes. Isso pode ter uma explicação nas diferenças das influências dos decanatos.

Cada signo corresponde a 30 graus do Zodíaco e é dividido em três partes de 10 graus – que são os decanatos. Essas partes são associadas à data de nascimento e governadas pelos planetas que compõem o elemento que o signo pertence. No caso de Leão, o elemento é o Fogo.

Portanto, pelo dia do nascimento é possível descobrir qual é o decanato e entender melhor sobre as características pessoais.

Quer saber quais são os famosos do signo de Leão e seus decanatos?

Confira a seguir e veja se cada um deles se apresenta de acordo com as descrições dos decanatos.

1º Decanato

Os leoninos que nasceram entre o dia 22 a 31 de julho tem como astro regente o Sol. Essas pessoas têm um jeito descontraído, que conquista a todos. Seus amigos sempre se divertem com a sua companhia. Além disso, sua forte sensualidade atrai a pessoa amada. Por isso, quase sempre tem uma fila de pretendentes.

Sasha Meneghel 28/07 (Foto: @sashameneghel)

Leonardo 25/07 (Foto: Divulgação/Fábio Rocha)

Daniela Mercury 28/07 (Foto: @danielamercury)

2º Decanato

Já quem nasceu entre 1º a 11 de agosto é regido por Júpiter. Esses leoninos têm um talento extraordinário para as artes dramáticas, por isso, podem se dar muito bem em trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Mas eles não gostam de seguir regras e podem agir de maneira imprevisível.

Bruna Marquezine 04/08 (@brunamarquezine)

Fábio Assunção 10/08 (Foto: Globo/divulgação)

Tatá Werneck 11/08 (@tatawerneck)

3º Decanato

Pessoas do signo de Leão que nasceram de 12 a 22 de agosto contam com o planeta Marte como regente. A inteligência é uma das maiores qualidades desses leoninos que demonstram muita energia para colocar os projetos em prática. No trabalho, normalmente, almeja cargos de liderança e destaque e têm pulso firme na hora de dar ordens.

Glória Maria 15/08 (Foto: @gloriamariareal)

Madonna 16/08 (Foto: @madonna)

Dua Lipa 22/08 (Foto: @dualipa)

