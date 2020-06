Famosos deixam mensagens de apoio para Vildomar Batista e Lacombe

Após ter sido afastado do comando do programa “Aqui na Band” e rescindido contrato com a emissora dos Saad, parece que Luís Ernesto Lacombe resolveu adotar a lei do silêncio. Pelo menos, por enquanto! Ao postar uma foto em frente a um quadro de Ruy Barbosa, um dos principais nomes do republicanismo no Brasil, o apresentador e jornalista escreveu no Instagram: “Meu avô materno, imortal da Academia Brasileira de Letras, dedicou a vida a organizar e publicar toda a obra de Ruy. Os dois eram grandes defensores da liberdade, da democracia e da justiça. Sigo os passos deles. Momentos de silêncio também são capazes de construir”. Em questão de segundos, Lacombe recebeu o apoio de muitos fãs e amigos do meio televisivo, como o ator Thiago Rodrigues, a jornalista Leda Nagle, o humorista Jonathan Nemer e a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel, que, aliás, foi acusada de homofobia em boletim de ocorrência feito por um assessor de imprensa no começo da semana. “Estamos com você. Muitos, muitos mesmo, estão com você. Siga firme”, pontuou a ex-atleta.

Passando o bastão

Ao oficializar sua saída da direção-geral do “Aqui na Band”, que vai ao ar entre 9h e 11h, com post emocionado no Instagram, Vildomar Batista também se sentiu confortado por amigos, telespectadores do matinal da Band e famosos, como Lizi Benites, Marcão do Povo, Regis Danese e Luka Ribeiro, um dos finalistas da oitava edição do reality show rural “A Fazenda”, que o elogiou como pessoa e profissional. “Já estive em diversos programas comandados por você e sempre fui muito bem recebido e tratado. Sucesso em seus novos projetos”, desejou o ator, que está no ar na reprise da novela “Jesus”, da RecordTV, como o treinador de gladiadores romanos Shabaka.

“O ‘Aqui na Band’ foi como um filho: desejado, esperado, amado. Sonhei anos com este projeto e pensei em cada detalhe: nome, redes sociais, formato, conteúdo, pacote gráfico, trilhas, cenários, equipe. Agora, faz parte do passado, mas como um filho que se ‘perde’ ou que ‘morre’, nunca poderá ser esquecido. Agradeço a Deus por me inspirar e guiar os meus passos e agradeço à Band por esta grandiosa oportunidade”, escreveu Vildomar, redirecionando o texto aos apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathalia Batista, ao culinarista Dalton Rangel e à colunista Veruska Seibel Boechat, a quem não economizou elogios: “Que orgulho ter você e o sobrenome Boechat sob minha direção”. Um detalhe chamou a atenção: a ausência do nome de Silvia Poppovic, demitida juntamente ao neurocirurgião Fernando Gomes, o advogado Sergio Tannuri e o comentarista de TV Nana Rude. Muita sorte a todos!

Empreendendo durante a crise

Reprodução Flayslane





Após apagar todas as publicações do Instagram e intrigar seus seguidores, Flayslane Raiane, a Flay, do “Big Brother 20”, da Globo, divulgou uma linha de roupas com frases icônicas ditas durante o confinamento do reality show da Globo, batizada de Dinamarquesa e assinada pelo estilista Fabrício Neves. Entre os destaques, há looks com os memes: “Eu não gosto de ignorância não, viu?”, “Passe um gloss”, “Diga isso não, que me apaixono” e “Agora que deu ruim, tá top”, que marcam o seu primeiro trabalho como cantora solo. Para divulgação das peças cheias de estilo, diga-se passagem, ela contou com o apoio da também ex-BBB e influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa. Prevenidas e conscientes, as sisters posaram usando máscara e exibindo a mesma sintonia da época do programa. “Sou extremamente perfeccionista e faço questão que a Dinamarquesa tenha altíssima qualidade e imprima a minha identidade em cada detalhe”, ressaltou.

Mensagem positiva

Divulgação Wagner Luther

Assim como Adriana Calcanhotto, que lançou recentemente o álbum intitulado “Só”, o cantor e compositor Wagner Luther também buscou inspiração neste período de isolamento social para dar à luz versos, como “A mensagem é clara, valoriza o que tem valor, o universo implora por amor”, em “Despedida”. O novo single do roraimense, que conta com a participação especial do violonista Fabrício Cromwell, está dentro da vertente sertanejo pop e encontra-se disponível em serviços de streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer e iTunes Store. De forma objetiva e otimista, ele acentuou: “Em um momento onde a humanidade inteira teve que se isolar, onde entes queridos tiveram que se separar, no meio de tantas coisas perdidas e de tantas despedidas, também existiram ganhos. Muitos aprenderam a valorizar os sentimentos, a família, os amigos e as relações humanas”. Para Luther, “Despedida” é forte, marcante e serve de antídoto para o “novo normal”, fazendo alusão a tempos melhores. “Estou muito feliz com essa canção.” Confira que vale a pena!

Um dedo de prosa

Divulgação Paulo Alvarenga





Depois do best-seller “Atitude que Te Move”, Paulo Alvarenga, mais conhecido como P.A., está em plena divulgação de seu recém-lançado livro “Dance com Seus Medos”, que traz técnicas, métodos e histórias reais de pessoas que aprenderam a conviver com os seus temores e a potencializar os seus resultados. Mas, entre um compromisso e outro, o conceituado autor, eleito um dos 25 maiores nomes da liderança no Brasil, topou falar com exclusividade ao iG Gente e responder a cinco perguntas. Prepare-se!

1) O que ser eleito “um dos 25 maiores nomes de liderança no Brasil” representa na sua história?

Por ter vindo de uma família simples e trabalhadora, meu pai metalúrgico e minha mãe feirante, é bem representativo. Mas eles me ensinaram a nunca abrir mão dos meus valores, e isso me moveu a trilhar uma carreira de sucesso, com muito foco e disciplina. Nos últimos dezoito anos, vivenciei muitas histórias de clientes, treinei e preparei milhares de líderes. Hoje sou “mentor” e “coach” de CEOs, empresários, e respeitado por isso. Esse título é apenas uma afirmação. O mais importante é a contribuição que deixo na vida das pessoas. Consigo escutar a frase de meu pai: “Sempre tenha atitude, meu filho, e siga em frente de cabeça erguida”. Ele ficaria feliz com o meu momento atual.

2) O termo “coach” tem sofrido crescente banalização. A que você atribui essa situação?

Como em qualquer meio, temos profissionais e profissionais, e infelizmente a banalização começou pela “oportunidade” que algumas pessoas enxergaram em ganhar dinheiro de forma rápida com uma promessa de que, se fizer uma “certificação de quatro dias”, já conseguem mudar rapidamente de carreira. Isso gerou um mercado milionário para os certificadores de “coaches”. Soma-se a isso a “propaganda” excessiva de que ele resolve tudo, negligenciando outras áreas, como psicologia, psiquiatria e terapias das mais diversas. O coaching tem foco específico para ajudar a atingir resultados e a desenvolver algumas habilidades, mas, em muitos casos, é necessário o cliente ter o suporte de um psicólogo, psiquiatra ou qualquer outra terapia que o coaching não pode ajudar nem deveria.

3) Como ter inteligência emocional nos momentos de crise, como o da pandemia do coronavírus?

Uma vez convidei Rachel Maia, CEO da Lacoste no Brasil, para um dos meus treinamentos, o APP – Alta Performance Pessoal, uma imersão de três dias, e ela falou para todos o seguinte: “Fico feliz que estejam aqui se desenvolvendo, a minha vida foi pautada com muito foco e disciplina e ainda hoje tenho um coach, uma mentora e estou inscrita em mais um MBA, nos Estados Unidos. O material precioso é forjado no fogo”. Pensando nisso, o momento atual é um megaestímulo. A questão é aprender a transformá-lo em habilidades emocionais, e a grande maioria não sabe. Inteligência emocional é a capacidade de entender nossas emoções, de onde elas vêm, o que dispara nossas reações, e agir de forma consciente, escolhendo os nossos comportamentos, e isso é possível! No livro “Dance com Seus Medos”, eu dou vários exercícios para o desenvolvimento da inteligência emocional: um deles é fazer o diário das emoções, que consiste em escrever diariamente os seus pensamentos e emoções e refletir sobre eles ao fim do dia.

4) Qual é o foco do livro “Dance com Seus Medos”?

São tantos anos desenvolvendo pessoas que aprendi, por meio de toda essa experiência e da minha história, que não adianta apenas um propósito quando estamos na “sobrevivência” emocional, financeira, mental, espiritual e física. Precisamos entender e descobrir a origem do vazio que sentimos quando estamos sozinhos na calada da noite. Sabe aquela crise existencial? Para alguns, é “aquela tristeza profunda”. Foi por isso que resolvi escrevê-lo! São histórias reais de pessoas e profissionais que participaram de meus treinamentos e que vi resultados em vários aspectos, desde o que os impedia de evoluir profissionalmente ou pessoalmente até as questões que bloqueavam suas relações. No livro, conto com depoimentos de colegas médicos, psicólogos e outros profissionais sobre o método que criei. Tenho certeza de que quem ler e praticar os exercícios vai atingir um nível de estado emocional que possibilitará performance e satisfação em tudo o que fizer.

5) Como lidar com o excesso de informação?

Em relação à mídia, uma dica é selecionar os meios que mais têm credibilidade e, em seguida, os horários para poder se informar, caso contrário, você acaba criando monstros em sua mente. Em meio à pandemia, lancei um curso on-line com conteúdo de 31 dias. Tive 100 participantes, e todos eles tiveram melhoras em relação a impulsos, como raiva, medo e frustração, em um nível extraordinário. Ocuparam a mente e passaram a ter mais gestão sobre suas emoções, ou seja, focaram algo positivo para driblar o momento desafiador. Quando nos envolvemos com propósito e disciplina, mudamos a nossa mente. Como disse o escritor inglês Richard Barrett: “A nossa mente é o projetor, e a vida é a tela”.

Momento ímpar!

Divulgação/Jaime Leme Bia Napolitano





Em tempos tão complexos, todos estão precisando de momentos leves e divertidos. Seja dando dicas de xavecos, seja com “palhaçadas” em cenas cotidianas, Bia Napolitano apronta em suas redes. Com quase um milhão de seguidores no Instagram, a paulistana, que é formada em Direito, pode se dar ao luxo de dizer que é uma das novas apostas do segmento. Ao viralizar com um vídeo informal gravado durante uma viagem, descobriu que seu talento poderia ser mostrado de outra forma, já que antes fazia as brincadeiras apenas para os amigos mais próximos. Mas, por meio da internet, sua história mudou! “Agora, estamos preparando muitas surpresas e conteúdos exclusivos para o YouTube. Espero que os meus ‘Napolidoidos’ continuem ligados e que cheguem também novos seguidores para curtir a bagunça comigo”, adiantou ela. Pensa que acabou? Não. Após entrar para o casting da Non Stop Produções, Bia iniciou uma fase diferente na carreira, contando com a gestão de uma das maiores agências do país, responsável por nomes, como Whindersson Nunes, Tirullipa, Gkay, Rafa Cunha, Yuri Marçal, entre outros.

Gospel cresce na quarentena

Reprodução Artistas da gospel music





Na pandemia, Google registra recorde de busca por palavras, como “Deus, fé e oração”, e aponta o papel da espiritualidade no enfrentamento da crise da Covid-19. Talvez, por isso, alguns artistas da música gospel estejam investindo em parcerias e apostando na junção de sons e estilos para entreter o público. Muitos, inclusive, já notaram o aumento significativo em seus canais no YouTube e nas plataformas de streaming. Caso dos grupos Elevation Worship, Hillsong Young & Free e Casa Worship e das cantoras Christine D’Clario, Gabriela Rocha e Gabi Sampaio. Por falar em Gabriela Rocha, um dos nomes fortes do segmento, que ganhou visibilidade nacional graças às participações no “Programa Raul Gil”, ela gravou um feat com Julia Vitória, que nasceu em Riverside, em Nova Jersey, Estados Unidos. Trata-se da faixa “Tuas Águas”, que já ultrapassou a impressionante marca de 12 milhões de visualizações no canal da gravadora Musile Records.

Influenciadores digitais de turismo em pauta

Divulgação Felipe Pimentel





Felipe Pimentel é um dos criadores de conteúdo que fazem do turismo seu ofício e seguem crescendo, mesmo em tempos de pandemia e isolamento social. Hoje, com mais de meio milhão de seguidores, o influencer e jornalista tem atraído cada vez mais pessoas para o seu perfil no Instagram e é uma nova referência para quem aprecia momentos especiais e aventuras para desbravar. Por isso, atendendo a um pedido da Coluna Marcelo Bandeira, elegeu três opções incríveis para ir, quando esse cenário complexo estiver sob controle. São eles: Lisboa, em Portugal, que, nos últimos anos, tem atraído turistas de todas as partes com sua mistura irresistível; Dublin, na Irlanda, que é sempre uma boa aposta turística; e Cardiff, capital do País de Gales, conhecida por ser uma cidade cheia de segredos e castelos.

“Provavelmente teremos de conviver com o vírus daqui para frente, mas, com a produção de uma vacina e a devida proteção, certamente poderemos aproveitar o melhor de cada cantinho do mundo em um novo normal. Partilho com os meus seguidores curiosidades e informações sobre roteiros que considero imperdíveis, pois quero de alguma forma contribuir com a saúde mental e o bem-estar deles”, concluiu. Agora só falta escolher o destino, esperar a poeira baixar e arrumar as malas, leitores!

Combinação de luxo

Divulgação Thaíz Schmitt





Thaíz Schmitt, ex-coelhinha da icônica revista “Playboy”, da Editora Abril, agora tem uma coleção de chapéus para chamar de sua. “Ano passado fiz uma viagem longa para os Estados Unidos e vi que eles têm o acessório como grande aliado na hora de montar um look. Não demorou muito, recebi a proposta da marca Mundo do Chapéu, para lançar uma linha com o meu nome. Fiquei maravilhada com a sincronicidade em torno dessa minha nova paixão”, declarou a gaúcha, ressaltando que, na cultura do Rio Grande do Sul, é muito comum o uso por parte dos homens. Isso sem contar que ela ainda fez questão de participar do processo de criação e pesquisa para entender os diferentes modelos e, com isso, a cabeça das meninas antenadas e que gostam de moda. “Acompanhei da concepção à produção, passando pela escolha dos tecidos, e dando minha opinião em cores e aplicações”, confidenciou. Não podia ser mais incrível, né?

Menos é sempre mais!

• Uma live que também deu o que falar e rendeu bons frutos foi a do cantor e compositor Jonathan Brito, mais conhecido como Jonn, que já participou de vários programas de TV e sagrou-se campeão de uma das edições do quadro Jovens Talentos, do “Programa Raul Gil”, tido como celeiro de novos talentos. O artista, que já foi integrante do grupo Soweto e tem como inspiração o músico Thiaguinho, contou com as participações especiais de Frank Aguiar, Vinicius D’Black, Ton Carfi e Thiago Meireles. Todo alimento arrecadado foi em prol da Associação Filantrópica 25 de Julho, em Diadema, no Grande ABC paulista, mostrando que, em meio a este período tão melancólico que estamos vivendo, também cresce uma onda do bem: de solidariedade e de empatia. Belo gesto!

• Especialista em harmonização orofacial, a doutora Manuela Bafini continua inovando com cursos técnicos no Brasil e alçando voos internacionais cada vez mais altos. Só para se ter uma ideia do poder, ela já está com convite para falar sobre a sua técnica, Perfect Face, em Lisboa, Porto e Braga, em Portugal, após o período pandêmico. Essa será a quarta palestra dela na Europa. A proposta para compartilhar sua expertise e falar sobre o mundo da harmonização facial sem agulhas veio após uma live com Angella Lemos, que está à frente da Angel’s Health and Beauty Institute. “O ambiente é maravilhoso e aconchegante e oferece todo o conforto e segurança para os alunos e modelos”, disse Manu, autora do “Guia Prático Ilustrado Bichectomia”, que tem o intuito de desmistificar a cirurgia, indicando os casos em que efetivamente se recomenda sua aplicação e elucidando todas as dúvidas quanto ao procedimento, da maneira mais simples e didática possível.

• Em tempos de isolamento social, a maioria das pessoas está procurando atividades que possam ser feitas sem sair de casa. Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dos brasileiros, o que a escritora Joana Amorim fez? Disponibilizou no último dia 17 todas suas obras de forma gratuita para baixar na Amazon. Os sortudos conectados tiveram acesso a títulos, como “Coisas do Coração”, “Coisas da Alma”, “Coisas da Emoção” e “Lembranças de um Diário”, além das obras infantis “O Milagre de Clarinha”, “Juarez, o Jacaré,” e “O Aniversário de Juarez, o Jacaré”. Apaixonada por escrever desde criança, Joana, mãe de dois filhos, também leva a sua arte para as escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, com o projeto “Joana Amorim lendo na sua Escola”. Porém, com as aulas suspensas, a escritora aguarda ansiosa para voltar à ativa.

•Em função do avanço dos casos do coronavírus, o médico Alan Coelho, que está à frente da clínica Oftalmológica, em São Paulo, tem reforçado à população a importância de fazer a higienização correta e tomar outros cuidados especiais, porque o mundo está diante de uma pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Durante participação no programa “Vida Melhor”, de Claudia Tenório, pela Rede Vida, não foi diferente. Ele lembrou que a conjuntivite pode ser um dos sintomas da Covid-19, quando acompanhada de febre, falta de ar ou tosse. “Além da boca e do nariz, os olhos são considerados ‘porta de entrada’ do vírus no organismo humano”, alertou o profissional, que, além de ser formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especializado em catarata pela USP e militar da Força Aérea Brasileira. O segundo-tenente atua como cirurgião oftalmologista de catarata desde 2018.

• “A magia do conhecimento se dá na troca de experiências”, frase que cai como uma luva e ilustra o novo projeto do professor de artes marciais e apresentador Roger Chedid, que sofreu grave acidente, conseguiu dar a volta por cima e é conhecido também por sua capacidade de motivar as pessoas com sua história de superação. Longe de nós querermos dar spoiler, mas, em um dos momentos da palestra motivacional, o multiatleta, que já foi artista do parque SeaWorld San Diego, na Califórnia (EUA), e campeão sul-americano de defesa pessoal, relata que “em 45 dias tudo aquilo que tinha aprendido a chamar de vida podia deixar de existir”. Mas não acabou, não. Chedid, que está no comando do programa “Sport Emotion”, no YouTube, e ficou com o pescoço quebrado após um lutador cair sobre sua cabeça, relembra, com detalhes, a mudança que isso fez em sua vida e o que o faz seguir adiante com alegria, entre outros temas.

• Para o sacerdote Flávio Versace, esse é o momento de Whindersson Nunes, que nasceu em 5 de janeiro de 1995, em Palmeira do Piauí, no Piauí, modificar atitudes e buscar espiritualidade para restaurar sua vida. “Ele encontra-se saturado, com a relação afetiva bastante depauperada, com muitos conflitos internos e com os que o cercam”. O babalorixá ainda o aconselhou a manter a determinação e encarar as transformações deste ano como passaporte para evolução espiritual. Após o divórcio do humorista, que ficou famoso na internet em 2012, surgiram boatos de um suposto affair com Elana Valenaria, da décima nona edição do reality show “Big Brother Brasil”, da Globo. No entanto, a engenheira agrônoma negou qualquer envolvimento com o ex de Luísa Sonza durante participação no canal de Matheus Mazzafera, no YouTube.