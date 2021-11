Redação João Bidu Famosos de Sagitário: saiba quem são as estrelas sagitarianas

As celebridades do signo de Sagitário já podem começar a se preparar para a comemoração do seu aniversário, pois já estamos coladinhos nas datas e vamos acompanhar nas redes as fotos das festas!

Seja na música ou no cinema, há muitos artistas talentosos no mundo que nasceram com o Sol em Sagitário. Essas pessoas costumam ser muito curiosas e otimistas, amam um bom humor e são aventureiros de carteirinha.

Sinceros, tendem a ser impacientes quando percebem que algo está demorando para acontecer. Seu elemento, o Fogo, diz muito sobre o seu comportamento impulsivo e energético, que é capaz de contagiar todos à sua volta.

Por isso, separamos para você os principais famosos do signo de Sagitário. Compartilhe com os seus amigos e família!

Os famosos de Sagitário

Eliana (22/11)

Crédito: Eliana (@eliana)

Miley Cyrus (23/11)

Crédito: Miley Cyrus (@mileycyrus)

Deborah Secco (26/11)

Crédito: Deborah Secco (@dedesecco)

Britney Spears (02/12)

Crédito: Britney Spears (@britneyspears )

Juliette Freire (03/12)

Crédito: Juliette Freire (@juliette)

Jay-Z (04/12)

Crédito: Jay-Z (@jayzz_official)

Nicki Minaj (08/12)

Crédito: Nicki Minaj (@nickiminaj)

Silvio Santos (12/12)

Crédito: Silvio Santos (@pgmsilviosantos)

Taylor Swift (13/12)

Crédito: Taylor Swift (@taylorswift)

Adriana Esteves (15/12)

Crédito: Adriana Esteves (@adriana_esteves_)

Papa Francisco (17/12)

Crédito: Papa Francisco (@papafranciscoofc)

Brad Pitt (18/12)

Crédito: Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Angélica (30/11)

Crédito: Angélica (@angelicaksy)