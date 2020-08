Famosos dão adeus a Chadwick Boseman, de “Pantera Negra”: “Morra como uma lenda”

A morte do ator Chadwick Boseman aos 43 anos gerou uma verdadeira comoção nas redes sociais. O protagonista de “Pantera Negra”, um dos super-heróis mais queridos do universo Marvel, lutava contra um câncer de cólon desde 2016 e acabou não resistindo. A família do astro confirmou a morte pelo Twitter e diversos artistas começaram a prestar suas homenagens.

Reprodução/Instagram Chadwick Boseman morreu aos 43 anos vítima de um câncer

“Vou sentir sua falta, cara. Isso é totalmente comovente. Uma das pessoas mais gentis e genuínas que conheci. Enviando amor e apoio para toda a família”, escreveu o ator Chris Hemsworth, que dá vida ao super-herói Thor, na legenda de uma foto em que está junto com o ator.

“Você era ainda mais herói fora de cena do que dentro da tela. Um modelo não apenas para mim no set, mas para milhões de outras pessoas ao redor do mundo. Você trouxe alegria e felicidade para tantas pessoas e estou orgulhoso de poder chamá-lo de amigo”, comentou Tom Hollond, interprete de Homem-Aranha nos filmes da Marvel.

“Tudo o que tenho a dizer é que as tragédias acumuladas este ano só se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick. Que homem e que talento imenso. Irmão, você foi um dos grandes de todos os tempos e sua grandeza estava apenas começando. Senhor, te amo. Descanse no poder, rei”, postou Mark Ruffalo, que faz o super-herói Hulk.

“Palavras não conseguem a descrever a dor que muitos de nós, especialmente sua família, estamos sentindo agora. Tive que imaginar a dor silenciosa e a luta que você passou todos esses anos, mas ainda assim você brilhou e motivou a todos nós. Viva como um super-herói, morra como uma lenda. Descanse no poder, rei”, publicou o ator e diretor Denzel Washington.

“Chadwick… sem palavras para expressar minha devastação por ter perdido você. Seu talento, seu espírito, seu coração, sua autenticidade… Foi uma honra trabalhar ao seu lado, conhecê-lo… Descanse bem príncipe… Que voos de anjos te cantem ao teu céu descansar. Eu te amo!”, escreveu a atriz Viola Davis.

“Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz”, postou a Disney em seu perfil oficial com uma foto do ator no papel de Pantera Negra.