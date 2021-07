Famosos criticam Bolsonaro após incêndio na Cinemateca: “Tragédia anunciada”

REPRODUÇÃO/RECORD NEWS Incêndio atinge galpão da Cinemateca





Após um incêndio de grandes proporções atingir um dos galpões da Cinemateca, na Zona Oeste da cidade de São Paulo , nesta quinta-feira (29), famosos usaram as redes sociais para criticar a postura do governo Bolsonaro.

Tico Santa Cruz, Leandra Leal, Felipe Neto, Leci Brandão e Ciro Gomes criticaram o presidente, pois a Cinemateca possui grande acervo cultural do Brasil. “Vocês acham que tem relação com o incêndio na Cinemateca e essa palhaçada que o Bolsonaro fez hoje na “Live da Fraude”? Por que eu tenho a impressão que existem relação entre criar dois assuntos para gerar pautas para as pessoas perderem as rotas?”, questionou Tico Santa Cruz.





Felipe Neto também usou as redes sociais para apontar que não foi acidente o que aconteceu. “O incêndio da Cinemateca não é tragédia, não é acidente. É um incêndio causado pela inoperância e vagabundagem do governo federal, através do ministério do turismo. Em 12 de abril, os trabalhadores da Cinemateca AVISARAM que pegaria fogo. ELES AVISARAM COM TODAS AS LETRAS!!!”, relembrou.

A atriz Leandra Leal também relembrou o aviso dado pelos trabalhadores do local em abril de 2021. “No mínimo esse incêndio foi resultado de negligência. Estamos perdendo nossa memória.”, pontuou.

Você viu?

Rashid também lamentou o incêndio. “Esse é o patrimônio histórico que precisava ser defendido, protegido. Uma tragédia anunciada, haviam alertas sobre as centenas de milhares de rolos de filme altamente inflamáveis estarem abandonados. Nossa cultura virando cinzas, literalmente. Que tristeza.”, disse.

A Cinemateca Brasileira é a responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é uma instituição do Ministério da Cidadania. Localizado na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, o galpão atingido pelo incêndio nesta quarta-feira era o único em uso pela entidade, de acordo com a diretora-executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca, Maria Dora Mourão, em entrevista à TV Globo.

Veja:

