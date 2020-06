Famosas aproveitam quarentena para fazer rinoplastia; veja antes e depois

Marcelo Dalla Lua minguante segue em Gêmeos, enquanto Mercúrio e Vênus estão retrógrados; veja como isso influencia seu horóscopo do dia





ÁRIES

Dá vontade de conversar e circular com a Lua em Gêmeos. Mas em tempos de Lua minguante, uma postura mais introspectiva e comedida são importantes. Além disso, Mercúrio iniciou sua retrogradação: evite atitudes apressadas e impulsivas. Prudência, flexibilidade e tranquilidade são os antídotos. Procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos. Enquanto deixa para trás velhos condicionamentos e repensa velhas questões, nada impede que demonstre carinho e reconheça o valor das pessoas que ama.

TOURO

A Lua minguante segue em Gêmeos, enquanto Mercúrio e Vênus estão retrógrados: é importante ouvir mais, relacionar-se com cordialidade e abertura. Procure reservar tempo também para reflexões, recolhimento e planejamento. É importante também pesquisar mais antes de realizar um investimento importante. Não é um bom período para grandes acordos, contratos e investimentos, pois cresce a tendência de erros e revisões. Estabeleça prioridades e vá aos poucos, sem pressa. Aproveite para restaurar energias.

GÊMEOS

Aproveite para adoçar as palavras e dar mais atenção a quem ama. A Lua minguante segue em seu signo, enquanto Mercúrio segue retrógrado em Câncer: assuntos pendentes podem ser resolvidos com carinho e espírito conciliador. É importante checar os fatos e as informações importantes, cultivar mais atenção na conclusão de assuntos profissionais. Procure priorizar as pendências mais importantes para não acelerar demais. É tempo de economizar, descansar e eliminar o que não deseja mais em sua vida.

CÂNCER

Com a Lua em Gêmeos e Mercúrio retrógrado em seu signo, procure cultivar flexibilidade. Muitos assuntos podem ser revistos, esteja aberto para reavaliações. Lembre-se que as boas palavras dissolvem conflitos e dificuldades. Porém, evite acumular compromissos. É preciso cuidado com a pressa, a impaciência e a ansiedade. Aproveite a Lua minguante para momentos de recolhimento, reflexão e análise. Este é o final de um ciclo! Vale também promover limpezas, eliminar maus hábitos e emoções tóxicas.

LEÃO

Dê para pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem. As finalizações continuam em pauta com a Lua minguante, mas cuidado com a impaciência, evite forçar situações. Pelo contrário, é tempo de recolher-se e relaxar. Aproveite a Lua minguante em Gêmeos para esclarecer eventuais dúvidas, sempre com clareza e generosidade. Mercúrio segue retrógrado, a pressa e a imprudência devem ser evitadas. Prefira descansar mais e se resguardar, desta forma evita mal entendidos e confusões.

VIRGEM

Bom período para cultivar silêncio, promover balanços e planejamentos. Mercúrio segue retrógrado, é importante checar as informações, repensar velhos conceitos, com mais discernimento. Aproveite para refletir sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas, rever projetos para elaborar as novas iniciativas. Procure manter-se aberto e receptivo para aceitar sugestões e promover as correções necessárias. Com a Lua minguante, descanso e interiorização também são importantes.

LIBRA

Atenção redobrada ao se comunicar. Tudo o que for feito às pressas pode apresentar erros ou falhas e precisará ser refeito. Mercúrio segue retrógrado: possíveis mal entendidos pedem revisões. É tempo de deixar a vida fluir sem cobranças e anseios. Procure manter-se à margem dos mal entendidos e das disputas. Não deixe de cultivar de introspecção também, no clima da Lua minguante. Desta forma pode refletir calmamente sobre a vida, cuidar de si mesmo, transmutar negatividades e dissolver impasses.

ESCORPIÃO

Com a Lua minguante, evite iniciar novas atividades ou fazer investimentos arriscados. Melhor evitar investimentos arriscados, ou bater de frente com alguém agora. Procure desligar-se da agitação do mundo, na medida do possível. Finalize pendências, mas com calma. Esteja flexível e acessível, para que haja confiança e respeito. A ideia é modificar, rever, revisar e aperfeiçoar o que for possível. Lembre-se: o alto astral, a tranquilidade e o bom humor são as melhores proteções que pode cultivar!

SAGITÁRIO

Não é bom exagerar na velocidade. Evite o acúmulo de tarefas, evite loucuras também. Com a Lua minguante, o período é indicado também para cuidar de si mesmo, descansar mais, refletir e livrar-se das toxinas. Não apenas as que ingere, mas também emoções, relações e pensamentos tóxicos. Aproveite para cultivar tudo o que possa renovar suas forças e alimentar sua alma. Marte se combina com Júpiter, favorecendo iniciativas generosas e elevadas. A gentileza pode abrir portas e atrair oportunidades.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio segue retrógrado, pedindo revisões e correções nos intercâmbios. Prefira os ensinamentos elevados, aproveite para revisar ideias, negociações e projetos. É tempo de renovar conceitos, livrar-se de velhas crenças e velhos padrões obsoletos, que atravancam seu crescimento. Sua forma de se relacionar pede mais atenção. Vale lembrar que não é preciso discutir ou lutar com ninguém. Com a Lua minguante, o movimento é interno. Ao desacelerar, seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado.

AQUÁRIO

Mantenha-se flexível e atento, com olhos e ouvidos bem abertos. Mercúrio segue retrógrado: não é um período indicado para programas mirabolantes, contratos importantes, assuntos confusos ou arriscados. Correções, análises e revisões estão em pauta. É importante exercitar a arte da ponderação, da prudência e suas habilidades sociais. A Lua minguante pede receptividade e recolhimento, aproveite para tranquilizar a mente e as emoções. Prefira se recolher e descansar mais, para refletir e renovar suas energias.

PEIXES

Evite iniciar projetos com a Lua minguante. É tempo de descanso e restauração de forças. Decisões e iniciativas agora, só se for para concluir assuntos que já havia começado. A Lua segue no comunicativo Gêmeos, consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender. Procure deixar a vida acontecer, sem ansiedade. Mercúrio e Vênus seguem retrógrados, é importante encontrar espaço na agenda para relaxar e refletir. Assim ganha tempo para avaliar questões importantes de forma realista.

Para além do horóscopo do dia: