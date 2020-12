Famosas apostam nos mullets e corte de cabelo pode ser tendência em 2021

Reprodução Miley Cyrus foi uma das famosas que se renderam aos mullets em 2020

Todo mundo que se lembra dos mullets acham que esse corte de cabelo foi um erro: é difícil alguém não revirar os olhos ao corte em camadas que é maior na parte de trás e mais curto na frente. Mas o corte tem tudo para ser tendência em 2021 .

Como a pandemia do novo coronavírus fez os salões de beleza ao redor do mundo fecharem as portas por meses, muitas pessoas decidiram tentar cortar o próprio cabelo em casa . Isso fez com que cabelos raspados, franjas bem curtinhas usadas nos anos 1990 e os mullets voltassem a ser fashion.

Ao The Guardian, Tony Copeland, co-fundador da Aliança de Barbeiros da Grã-Bretanha, afirma que esse estilo tem tudo para ser usado tanto por homens como por mulheres no ano de 2021.

Reprodução Rihanna, Billie Eilish e Leigh Anne Pinnock apostaram nos mullets

Para se ter ideia, algumas das mulheres mais famosas do mundo atualmente se renderam à moda. É o caso de Rihanna , Billie Eilish, Miley Cyrus, Maisie Williams (do elenco de Game of Thrones) e Leigh Anne Pinnock (do grupo Little Mix).

Mas o que mais contribuiu para que essa tendência voltasse a ser legal foram os mullets descoloridos de Joe Exotic, o protagonista de Tiger King , um dos documentários mais comentados da Netflix e que foi febre durante o isolamento social. Para se ter ideia, o site Cometify aponta que as pesquisas para “como cortar um mullet” cresceram 1124% depois que a série foi ao ar.

A moda dos mullets foi popularizada nos anos 1960 por David Bowie e Little Richard, que revolucionaram o corte e transformando-o em um estilo de gênero neutro. Isso fez com que o corte fosse adotado por famosos pertencentes à comunidade LGBTQIAP+ famosos como Joan Jett e a dupla Tegan and Sara.