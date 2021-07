Famosas apoiam mulher agredida por DJ Ivis: ‘Corajosa’

Reprodução Famosas apoiam Pamella Holanda





Após Pamella Holanda, esposa de DJ Ivis, r evelar que foi agredida pelo artista , várias famosas se manifestaram nas redes sociais na tarde deste domingo (11) em apoio à mulher.

Pamella utilizou seu perfil no Instagram para publicar vídeos onde mostra as agressões sofridas. A cantora Solange Almeida respondeu uma publicação da influenciadora. “Estamos com você. Você foi muito corajosa. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões que vivem. Seja forte e corajosa”, disse Solange.





A médica e ex-BBB Marcela MC Gowan também apoiou Pamella. “Você não está sozinha”, escreveu. A influenciadora Debora Cunha também deixou um recado. “Muita força para você e que ele tenha o que merece. A lei de Deus não falha”, disse.