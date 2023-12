Famílias vítimas das chuvas vão receber R$ 3 mil de auxílio no ES; veja quem tem direito

Cartão Reconstrução foi renovado para ajudar famílias de cidades que decretarem situações de emergência ou estado de calamidade no período de dezembro deste ano a março de 2024.

As famílias atingidas pelas chuvas no Espírito Santo terão direito a receber um auxílio de R$ 3 mil ofertado pelo governo do Estado. O pagamento do Cartão Reconstrução ES foi renovado para cobrir despesas com situações de emergência e estado de calamidade pública compreendidas no período de dezembro de 2023 a março de 2024.

Trata-se do período de verão, que normalmente costuma ser chuvoso. O governo do estado se antecipou e já conseguiu que a lei que prevê o pagamento fosse aprovado na Assembleia Legislativa. Com isso, caso as cidades sejam atingidas por chuvas fortes e volumosas e decretem emergência, os moradores possam receber o valor.