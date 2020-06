Famílias de agricultores são agredidas segundo MST; veja as fotos

O condutor do veículo estava com a família no carro e disse que o homem apareceu rapidamente e não conseguiu frear

Na noite desse domingo (20/01), um homem que discutia com a esposa, às margens da BR-070, km 13,2, em Águas Lindas de Goiás, tentou evitar o suposto suicídio da mulher e foi atropelado por um GM Corsa. Ele não resistiu e morreu no local. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor do veículo estava com a família no carro e disse que o homem apareceu rapidamente na frente. Assim, não conseguiu parar o veículo a tempo. Ele permaneceu no local até a chegada da PRF e foi encaminhado à delegacia de Águas Lindas, onde houve o registrado da ocorrência de homicídio culposo.

Outra tragédia acabou registrada na mesma via no domingo. Por volta das 13h, um senhor atravessava a BR-070, no km 14, em Águas Lindas de Goiás, quando um veículo, que transitava com com velocidade incompatível com a rodovia, o atropelou e evadiu do local.

O homem morreu no momento do atropelamento. As equipes da PRF fizeram buscas para encontrar o veículo que fugiu, provavelmente um GM Celta, de cor vermelha, mas não tiveram êxito.

(*Metropoles)