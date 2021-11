Familiares e amigos participam de culto em homenagem à cantora Marília Mendonça

Ato religioso teve início por volta das 19h50 na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia

Familiares e amigos participaram nesta quinta-feira (11) de um culto em homenagem à cantora Marília Mendonça e seu tio Abiceli Silveira Dias Filho, mortos na última sexta-feira (5) em um acidente aéreo em Minas Gerais. A tragédia deixou outras três vítimas fatais.

O ato religioso teve início por volta das 19h50 na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia (GO). Entre os presentes, estavam a mãe da artista, Ruth Dias; o ex-namorado Murilo Ruff; as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano.

A tragédia

O avião em que Marília viajava caiu em Caratinga na tarde de sexta-feira passada. Ela saiu de Goiânia com destino à cidade mineira, onde faria um show naquela noite.

A aeronave era bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, com capacidade para seis passageiros. Sabe-se até agora que ela atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) participaram do resgate das vítimas.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), investiga o acidente aéreo.

Marília tinha 26 anos e deixa um filho, que fará dois anos em dezembro. Além dela e do tio, morreram seu produtor musical, o piloto e o copiloto.