Família sofre acidente fatal após fazer selfie em carro

Três dos cinco passageiros morreram no acidente. Eles estariam à caminho da casa de parentes na Bahia, para passar as festas de final de ano

Uma família fez uma selfie no carro em que seguiria viagem partindo de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, em direção ao estado da Bahia, pouco antes de sofrer um acidente fatal na estrada, nessa sexta-feira (23/12).

Um capotamento deixou três pessoas mortas, entre elas uma criança de 5 anos de idade, e pelo menos duas feridas. Os passageiros estariam à caminho da casa de parentes para passar as festas de final de ano.

O caso ocorreu na BR-412, próximo ao Distrito de Santa Luzia do Cariri, no município de Serra Branca. O condutor do veículo teria tentado desviar de um buraco, perdeu o controle e o carro caiu em um barranco. Logo em seguida, o veículo pegou fogo. As informações são do portal T5.