Família se inspira no famoso ‘Meme do Caixão’ e enterra idoso com festa

Uma família de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se inspirou em um famoso meme na internet para realizar o cortejo de um parente. O “Meme do caixão”, onde homens dançam enquanto carregam um caixão, é o maior meme da quarentena devido a pandemia do coronavírus e correu o mundo.

A família do seu Milton Dias Martins, de 69 anos, que morreu vítima de cirrose hepática, utilizou a mesma música e fez vários passinhos enquanto carregavam seu corpo para enterrá-lo no Cemitério de Maruí, no bairro Barreto, em Niterói, no último sábado, dia 1. As imagens viralizaram na internet.

Um dos filhos de seu Milton, Rodrigo Lopes, compartilhou o vídeo gravado, no dia do enterro, em suas redes sociais. Todos aparecem animados, sorridentes e realizando o último pedido do patriarca da família, que faleceu no dia 30 de julho, após ser internado no Hospital Municipal Carlos Tortelly no dia 28 de julho.

“Então está aí. Meu pai não queria ninguém chorando. Então vamos lá. Descansa em paz . Sempre te amaremos até após a morte. Amor da família é para sempre. Fica na paz de Cristo”, disse o filho em seu perfil no Facebook.

A irmã de Rodrigo, Lila Luciene comentou a postagem do irmão e explicou que foi a forma encontrada pela família de demonstrar todo o afeto que sentiam pelo seu Milton.

“Foi difícil, mas tivemos que engolir o choro e fazer uma festa para ele do jeito que ele pediu. Foi a única forma dele sentir pela última vez nosso amor e respeito por ele!”, escreveu Lila na mesma postagem do irmão.

Além de Rodrigo e Lila, Martins era ainda tinha mais quatro filhos: Maria Graças, André Luiz, Paulo Sérgio, César Augusto e Mônica Lopes.