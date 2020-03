Família procura por mateense desaparecido durante Carnaval

Uma família do município de São Mateus, no Norte do Estado, está em busca de informações que possam levar ao encontro de Carlos Silva Lima, de 43 anos, desaparecido desde a segunda-feira de Carnaval, (24).

Ele é morador do bairro Ideal e a última vez que foi visto, quando saiu da casa de sua irmã no balneário de Guriri. Iraildes Silva Lima contou à reportagem que o irmão saiu de casa trajando bermuda jeans e camisa vinho.

Carlos é bastante conhecido em São Mateus, tendo trabalhado em uma farmácia no centro do município. A irmã informou ainda que acionou a Polícia Civil que está em busca do irmão.

Informações sobre o paradeiro podem ser passadas pelo telefone (27) 99708-7006 ou pelo 181 da Polícia Civil.