Família procura por jovem da Bahia que desapareceu no ES

De acordo com a localização obtida pela família, Victor Hugo estava trabalhando na colheita do café em uma fazenda perto da Lagoa Presente de Deus

A família de um jovem, de 19 anos, que veio da Bahia para trabalhar na colheita de café em Linhares, no Norte do Espírito Santo, está desesperada após ele ter desaparecido. Victor Hugo Rodrigues manteve contato com a mãe pela última vez no dia 22 de maio e desde então não respondeu às mensagens e não foi mais visto. As informações são de A Gazeta.

A previsão era que o jovem trabalhasse por três meses em uma fazenda, mas o jovem tinha a intenção de voltar para a Bahia, após sentir que não havia se adaptado. Ele iria retornar para Porto Seguro no último dia 25.

Em entrevista para a TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo em Porto Seguro, a mãe do jovem, a autônoma Emanuele Vitória Gomes Rodrigues, contou que o filho saiu da cidade baiana no dia 18 de abril e chegou em Linhares no dia seguinte. Os dois conversavam todos os dias.