Família morre em acidente entre carro, ônibus escolar e caminhão

Quatro pessoas morreram após o carro em que estavam bater em ônibus escolar e caminhão. Dentre as vítimas estão dois idosos e uma criança

Um acidente envolvendo um carro, um ônibus escolar e um caminhão deixou quatro pessoas mortas na noite deste domingo (6), no quilômetro 28, da BR-369, em Cambará, no norte do Paraná. As vítimas fatais eram todas de uma mesma família e estavam em um Chevrolet Corsa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Corsa tentava realizar uma ultrapassagem quando colidiu de frente com um ônibus escolar da Prefeitura de Nova Fátima, cidade do Paraná. Após isso, um caminhão que trafegava logo atrás também acabou atingido.

As vítimas que estavam no carro morreram no local do acidente, sendo um homem de 47 anos, motorista do Corsa; os pais dele, um idoso de 82 anos e uma idosa de 81 anos; além de uma menina, de 7 anos.

Cerca de 13 adolescentes estavam no ônibus escolar no momento da colisão e pelo menos quatro deles precisaram de atendimento médico, mas sofreram apenas ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram atendimento emergencial na rodovia. A PRF permaneceu no local para controlar o tráfego e auxiliar na segurança da área.

A perícia técnica iniciou os trabalhos de investigação ainda na noite de domingo para apurar as causas exatas do acidente.