Família morre em acidente entre carro e micro-ônibus

Além dos mortos da mesma família, uma quinta pessoa estava envolvida no acidente e se encontra em estado grave no hospital

Um acidente grave entre um micro-ônibus e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-101, no trecho do município de Mascote, no sul da Bahia. O caso foi registrado na última quinta-feira (3/7), e três vítimas eram da mesma família. Além dos quatro mortos, uma quinta pessoa teve ferimentos graves, mas não há detalhes do seu estado de saúde até o momento.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, as vítimas foram identificadas como Ana Paula Silva Oliveira, 36 anos; Davi Oliveira de Sá, 17; Ronaldo Mario de Jesus; e Eduarda Vitória Oliveira dos Santos, que não tiveram a idade detalhada.

Ana Paula é mãe de Davi e de Eduarda, sendo os três da cidade de Buerarema. Ronaldo, no entanto, era de Alcobaçaba, e não há informação de parentesco com os três.