Família morre após carro bater em barranco e cair em córrego

Veículo seguia pela MG-164, em Martinho Campos, quando motorista perdeu o controle. Casal, duas crianças e uma jovem morreram no local

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (19/12), na MG-164, em Martinho Campos, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

No carro estavam um casal, de 35 e 40 anos, as duas filhas, de 3 e 6 anos, e uma sobrinha, de 19. As identidades não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro seguia no sentido Martinho Campos–Pompéu. Na altura do quilômetro 79, o motorista, no entanto, perdeu o controle da direção do veículo, atravessou a pista, saiu da rodovia e bateu em um barranco.

Após o impacto, ainda conforme a corporação, o carro caiu em um córrego às margens da estrada, ficando com as rodas para cima e parcialmente submerso. As cinco vítimas morreram ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MG) atuaram na retirada dos corpos, que foram entregues à funerária responsável. A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!