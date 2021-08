Família estaciona para olhar paisagem e carro cai em penhasco; vídeo

Reprodução – Carro de família cai em penhasco na China

Um recente passeio de família se transformou em um desastre quando eles pararam em belo local para apreciar a vista de um vale logo abaixo, em Xinjiang (China). A cena foi registrada por câmera de segurança no mirante, que atrai grande número de pessoas que atravessam uma sinuosa rodovia.

O motorista saiu primeiro do veículo e chegou a tomar um gole de uma bebida em uma garrafa térmica antes de se dar conta de que o carro, desligado, estava começando a descer na direção do penhasco.

Ele começou a gritar em desespero, e um menino abriu a porta do banco de trás e saiu, seguido rapidamente por uma mulher mais velha, que também conseguiu escapar do veículo em movimento.

Mas, dramaticamente, outra mulher no banco da frente não conseguiu soltar o cinto de segurança e sair do veículo a tempo. O carro despencou no penhasco e desapareceu de vista.

Os momentos finais mostraram o resto de sua família olhando com horror do topo enquanto testemunhas próximas se aglomeraram no local em descrença. Assista:

De acordo com o Departamento de Gerenciamento de Emergências do condado de Hejing, a passageira preso dentro do carro sobreviveu à queda, mas sofreu graves lesões no quadril, contou o “Sun”.

Não se sabe se houve uma falha no freio de mão do carro.