Família é morta a pauladas dentro de casa e carro é encontrado em igarapé

Uma família foi morta a pauladas em uma propriedade rural da linha Saracura, em Buritis, no Vale do Jamari em Rondônia. As informações é de que um vizinho da família foi quem encontrou os corpos das vítimas na sala da casa, no domingo (30), e avisou os policiais.

Apesar do vizinho ter achado os corpos no domingo, a polícia acredita que eles foram mortos no sábado (30). Os policiais acreditam que as vítimas (pai, mãe e filha) foram mortas com golpes de pauladas na cabeça, pois o pedaço de madeira usado no crime foi encontrado em cima do sofá da sala.

De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como José Valdecir Rosa (agricultor), a esposa dele, Jussara Pereira Rios, e Tamila Araújo Pereira, de 26 anos (filha da Jussara).

O carro das vítimas foi encontrado na mesma região, dentro de um igarapé, com as rodas viradas para cima.

No carro não havia ninguém, mas a polícia suspeita que as pessoas que executaram o crime tentaram fugir com o veículo e acabaram despencando na ponte e caindo no igarapé.

A Polícia Civil já tem um suspeito do crime e disse que ele não agiu sozinho, mas, por enquanto, preferiu não divulgar mais detalhes sobre a investigação.

Os corpos da família foram sepultados nesta segunda-feira (31), pela manhã , em Buritis.

