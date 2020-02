Família é arrastada por enxurrada e pai morre no ABC Paulista

arrow-options Reprodução Gilvan Jesus foi vítima das chuvas no ABC

Os bombeiros localizaram, na manhã desta segunda-feira (9), o corpo de Gilvan Pereira de Jesus, de 33 anos. Ele estava desaparecido desde a tarde de sábado, quando foi arrastado pela enxurrada durante o temporal em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As informações são do jornal Agora São Paulo.

Gilvan, a esposa e dois filhos menores de idade estavam vendendo hortaliças em uma barraca na Rua dos Vianas, no bairro Baeta Neves, e foram arrastados pela água. Eles caíram no córrego Saracantan, no ABC. A esposa e os dois filhos foram resgatados com vida por pessoas que estavam no local e estão internados.

A capital paulista amanheceu sofrendo as consequências do temporal que caiu na região ao longo da madrugada desta segunda-feira (10) e seguem nesta manhã. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), 56 pontos de alagamentos estão sendo registrados em São Paulo, sendo 51 deles intransitáveis. Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou 281 chamados relacionados às águas até as 6h45, incluindo, pelo menos, 24 deslizamentos, 36 desabamento e 47 quedas de árvores. A previsão é que o tempo siga nublado e com chuvas ao longo de toda manhã e tarde, com chuviscos à noite.