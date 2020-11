Família de Vanusa organiza ida do corpo da cantora para São Paulo

Redação Whitesnake lança a coletânea “Love Songs”

O Whitesnake lança nesta sexta-feira (6) algumas das músicas mais românticas da banda na nova coletânea Love Songs , que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Rhino Entertainment . O álbum terá uma versão física para o Brasil em breve.

Este é o segundo lançamento da Red, White and Blue Trilogy , uma série de compilações organizadas por temas musicais que teve início no semestre passado com The ROCK Album (branco) e termina no ano que vem, com The BLUES Album (azul).

Love Songs inclui um mix de sucessos e faixas profundas que foram originalmente lançadas entre 1987 e 2011, distribuídas em cinco álbuns de estúdio do Whitesnake e o terceiro álbum solo de David Coverdale , intitulado Into the Light.

“Algumas foram musicalmente embelezadas, nas quais meu co-produtor, meu novo mixer Christopher Collier e eu sentimos ser apropriado ou necessário para trazer o melhor destas músicas” , disse Coverdale . “Assim como a maioria de vocês sabem, todas as músicas que escrevo são músicas de amor de algum jeito, aparência ou forma. Estas são algumas das minhas favoritas. Nem todas são baladas. Algumas são rocks com temas românticos poderosos e, claro, inclua respiração pesada em todas elas!!!”.

Ouça o álbum: