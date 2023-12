Família brasileira é resgatada de naufrágio pela marinha da Colômbia

Força Naval do Caribe Família brasileira é resgatada de naufrágio na Colômbia

A Marinha da Colômbia resgatou no sábado (23) uma família de cinco brasileiros no mar do Caribe. O grupo, formado por um casal e seus três filhos, ficou mais de nove horas em um bote salva-vidas até serem resgatados. As informações são do jornal colombiano El Espectador e g1.

A família começou sua viagem no Panamá e abandonou o veleiro em que estava depois que a embarcação começou a afundar. Antes de deixar o veleiro, eles conseguiram avisar da emergência, que aconteceu a cerca de 20 quilômetros da costa colombiana, no Golfo do Morrosquillo.

Segundo o jornal colombiano El Espectador, a busca se iniciou em torno do veleiro, que já estava parcialmente submerso quando a marinha chegou. Os guardas identificaram que a família não estava mais no local e que poderia estar em direção à ilha Ceycén, que fica na região.

Em seguida, uma nova equipe foi direcionada para o local, onde conseguiram localizar o bote de emergência.

De acordo com o g1, a Marinha da Colômbia levou a família foi levados para o porto de Cartagena das Índias, onde passaram por avaliações médicas que indicaram que todos tinham os seus sinais vitais sob controle.

Fonte: Internacional