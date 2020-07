Família Bolsonaro é vetada de interferir nas eleições dos EUA

A família Bolsonaro foi vetada de interferir nas eleições norte-americanas deste ano. O recado foi assinado por Eliot Engel , presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. O pedido para que os Bolsonaros ficassem “de fora” foi feito nesta segunda-feira (27).

Engel integra o partido Democrata e fez críticas ao vídeo compartilhado pelo deputado Eduardo Bolsonaro , em que o presidente Jair Bolsonaro pede ” Trump 2020 ” em referência à corrida eleitoral estadunidense que irá ocorrer em novembro deste ano.

“Nós já vimos este filme antes. É inaceitável e vergonhoso. A família Bolsonaro precisa ficar FORA das eleições dos Estados Unidos”, disse Eliot na conta oficial do comitê responsável pela legislação e supervisão da política externa do país.

“We’ve seen this playbook before. It’s disgraceful and unacceptable.

The Bolsonaro family needs to stay OUT of the U.S. election.”

