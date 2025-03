Fames vai sediar encontro nacional de cordas friccionadas

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai receber, de 7 a 12 de Julho, o VIII Encontro de Cordas Flausino Valle (ECFV), evento nacional voltado ao ensino coletivo e prática da performance de cordas friccionadas. O encontro reunirá professores e pesquisadores do Brasil, especialistas na formação de instrumentistas das cordas friccionadas. Nesse período, também será realizada a VI conferência Nacional Flausino Valle (CNFV).

As atividades contemplam a realização de masterclasses específicas para cada instrumento (violino, viola, violoncelo e contrabaixo) e oficina de regência, além da formação de uma orquestra que se apresentará durante o encontro e que será integrada pelos alunos participantes.

Outro destaque do ECFV serão as palestras, oficinas e workshops voltados a professores interessados na pedagogia do ensino coletivo das cordas friccionadas.

As apresentações de trabalhos científicos, vinculados ao estudo do ensino ou na performance dos instrumentos de cordas friccionadas serão feitas na VI Conferência Nacional Flausino Valle.

O VIII ECFV & VI CNFV é organizada pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), e a Universidade de Brasília (UNB), e consta com a coordenação dos professores Rodrigo Olivárez (Fames), Tatiana Fernandes (Fames), Liu Man Ying (UFC), Dora Utermohl (UFC) e Leonardo Feichas (UNB).

Em breve, os interessados terão mais informações sobre a programação, inscrições e submissão de trabalhos por meio das redes sociais do ECFV e da Fames.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fames

Sandro Costa Barbosa

(27) 98895-5857 / (27) 98169 7995

[email protected]