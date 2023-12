Fames vai ministrar cursos de pós-graduação e ampliar a extensão em 2024

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai ofertar cursos de extensão e pós-graduação na área da Música em 2024. Serão dois cursos de Pós-graduação Lato Sensu e quatro cursos livres semipresenciais.

A implantação dos cursos é fruto da parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio da Universidade Aberta Capixaba (Unac), responsável pela expansão da oferta de cursos e programas de educação superior e pós-graduação no Espírito Santo.

“Colocando em prática as ações projetadas no Plano de Desenvolvimento Institucional e nas metas do Planejamento Estratégico do Governo, a Fames avança para mais um decisivo passo em seu posicionamento como Instituição de Ensino Superior em novos patamares de qualidade, diversidade e alcance de suas entregas”, afirma o diretor da Fames, Fabiano Araújo.

A partir de julho de 2024, estarão disponíveis os cursos de pós-graduação em Performance e Pedagogia do Instrumento/Canto (28 vagas) e de Educação Musical na Escola (32 vagas). As aulas estão previstas para acontecerem no novo espaço adquirido pela Fames, no Edifício Março, próximo à sede da Faculdade, no Centro de Vitória.

Os cursos terão duração de três semestres, com carga horária de 360 horas, nos formatos presencial e presencial com suporte digital.

Já os cursos livres, estarão em funcionamento em março do próximo ano. A modalidade será on-line, por meio da plataforma Colibri, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com atividades também presenciais. Serão ministrados cursos introdutórios de percussão e ritmos brasileiros, instrumentos de teclas, violão e teoria musical.

As ofertas dos cursos de extensão serão feitas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) dos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro, Castelo, Santa Leopoldina, São Mateus, Vargem Alta, Vitória e Serra, com 45 vagas para cada polo.

