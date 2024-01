Fames abre processo seletivo para 84 vagas no Curso de Formação Musical

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) publicou, nessa quarta-feira (17), o edital de seleção para ingresso no Curso de Formação Musical (CFM), projeto de extensão que forma músicos em diversos instrumentos, além de canto. No total, são 84 vagas em suas diversas habilitações. As provas acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro, nas instalações da Fames, no Centro de Vitória.



Os interessados podem fazer a inscrição de 1º a 15 de fevereiro, no site da Fames. A taxa de inscrição é de R$ 15,00. O processo seletivo será realizado em etapa única de caráter eliminatório e classificatório, por meio de prova prática de habilidade instrumental/canto. Todas as informações estão no edital, disponível no site da Fames.



Serviço:



Processo Seletivo / Curso de Formação Musical (CFM)

Inscrições: de 1º a 15 de fevereiro.

Modalidade da inscrição: on-line

Contatos para esclarecimento de dúvidas: [email protected]

Informações: www.fames.es.gov.br

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fames

Sandro Costa Barbosa

(27) 3636-3611 / (27) 98895-5857 / (27) 98169 7995

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES