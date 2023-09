Fames abre 82 vagas para oficinas de extensão abertas ao público

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu 82 vagas para as Oficinas de Extensão 2023/02, que visam a promover o ensino musical e a proporcionar oportunidades de aprendizado para a comunidade em geral. A seleção vai ser realizada por meio de certame simplificado e o período de inscrição vai até o dia 22 de setembro.

As atividades vão acontecer de 02 de outubro a 15 de dezembro, com encontros semanais, nas dependências da Fames. Os cursos ofertados são:

Prática de Teatro Musical: Voz Gestual e Cênica – 15 vagas

Violão Erudito – Dez vagas

Fagote – Quatro vagas

A Trompa sem Barreiras – 20 vagas

Preparação para Vestibular | Saxofone – Duas vagas

Oboé – Quatro vagas

Tuba e Eufônio – Quatro Vagas

Trompete na Prática – 14 vagas

Práticas Coletivas de Trompete – Quatro vagas

Flauta Transversal – Cinco vagas

Os requisitos e critérios de seleção variam, dependendo do nível de conhecimento exigido para o ingresso em cada uma das oficinas ofertadas. A seleção dos inscritos acontece de 25 a 30 de setembro.

Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente, por meio de formulário eletrônico. Todas as informações sobre o conteúdo do processo seletivo, dias e horários de aula e outros detalhes, estão no edital, que foi publicado nesta quarta-feira (13) no site da Fames.

