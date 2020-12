Falta de tornozeleira impede soltura de Crivella, diz fonte de sistema prisional

Estefan Radovicz / Agência O Dia Prefeito do Rio, Marcelo Crivella é preso

A falta de tornozeleira eletrônica estaria impedindo que o prefeito afastado Marcelo Crivella deixe a Cadeia Pública José Frederico Marques, na Zona Norte do Rio de Janeiro . O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) concedeu uma liminar que permite que Crivella cumpre prisão domiciliar com o uso do equipamento. As informações são do jornal O Globo .

Segundo a publicação, um advogado de Crivella está no local desde às 8h30 desta quarta-feira (23) acompanhando os trâmites da soltura. O alvará de soltura foi expedido às 9h03 de hoje pelo Tribunal de Justiça do Rio . O jornal afirma ter recebido a informação de fontes do sistema penitenciário do Rio.

No entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária negou a carência de equipamento. Por meio de nota, afirmou que “não há falta de tornozeleiras eletrônicas” e que “ainda não foi notificada pela Justiça” da decisão.

A liminar que permite a soltura do prefeito apontado como líder da operação conhecida como “QG da Propina” foi concedida pelo ministro Humbert Martins nesta terça-feira (22). Após a audiência de custódia, o prefeito foi levado ao presídio de triagem de Benfica, na Zona Norte do Rio.

Segundo a decisão de Martins, Crivella está proibido de mater contato com terceiros e terá que entregar telefones, computadores e tablets às autoridades. O prefeito afastado também está proibido de sair de casa sem autorização.

De acordo com o jornal, as medidas são válidas até que o ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator do habeas corpus impetrado pela defesa de Crivella, analise o mérito do pedido – o que deverá acontecer após o fim das férias forenses.