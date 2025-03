Falta de sexo e de parceria: aprenda o que é uma relação unilateral

Entender e reconhecer uma relação unilateral pode ser importante para terminar ou não um romance; saiba mais

Nem sempre uma relação termina com traição, brigas homéricas ou bate-bocas frequentes. Às vezes, ela acaba quando o compromisso entre os envolvidos não está em pé de igualdade. Um relacionamento unilateral contradiz todos os princípios de como deve ser um vínculo emocional. É a ruptura da reciprocidade e o fim do equilíbrio na relação.

Essa dinâmica, não muito debatida, seja pela falta de clareza, seja pelos tabus de uma relação, é também um motivo frequente para o fim de um namoro ou casamento.

A psicóloga especialista em relacionamento Flavia Bonani descreve que a relação unilateral é aquela em que apenas um dos parceiros se esforça para que dê certo, enquanto o outro não se dedica ou até mesmo cria barreiras para a relação.

“Um exemplo é a relação em que somente um é parceiro, busca estar próximo, disponibiliza tempo para viver a relação, assume as responsabilidades, da satisfação do que faz e é carinhoso”, exemplifica. A falta de sexo é outro indício de que as coisas não vão bem.

Solidão e exaustão

Para a profissional, um sinal claro de que alguém pode estar passando por esse tipo de relação é se sentir exausta. “Quando você percebe que assume muitas funções da relação ao mesmo tempo e se sobrecarrega, enquanto o outro não se ocupa em cuidar da relação da mesma forma”, emenda.

Essa sensação vem também de um bloqueio emocional da outra parte, por falta de interesse ou por não saber lidar com a situação.

“Em um relacionamento, é esperado que os dois estejam por inteiro, porém, existem pessoas que querem tanto estar num namoro ou casamento que acabam fazendo sua função e tentando compensar a do parceiro que não faz — e falo de tudo, sobre serviços de casa, carinho, cuidados, responsabilidades… Fazer isso causa muito desgaste”, comenta a especialista.

Como saber estou em uma relação desse tipo?

Flavia destaca que o incômodo com a situação é um dos aspectos mais importantes. “O que você deve fazer cabe somente a você, mas a minha pergunta é: até quando você vai suportar viver nessa relação? E será que relacionamento é sobre suportar? Será que é isso que você gostaria de viver em uma relação, uma prova de resistência?”, questiona.

Além disso, a psicóloga salientou que estar em um relacionamento é uma escolha, não uma obrigação.

“É sobre gostar de alguém e da vida que se leva com essa pessoa. Se você está vivendo sobrecarregada e na maior parte do tempo infeliz, é por que tem algo de errado nessa relação. Observe, tenha coragem e tome as rédeas da sua vida”, acrescentou.