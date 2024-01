Falta de cuidados com a pele pode causar fungos, micoses e queimaduras

FreePik Falta de cuidados com a pele pode provocar fungos, micoses e queimaduras

No verão, para aliviar a sensação de calor, algumas pessoas têm o hábito de tomar banho e não se secar, passar o dia com roupa úmida ou com o cabelo preso e até molhado. Essas atitudes não são recomendadas para manter a pele bonita e saudável.

“A combinação exposição ao sol, excesso de suor e roupas úmidas são um problema para a saúde da pele e podem ocasionar queimaduras, fungos e micoses”, alerta o chefe do serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP-RJ), Eduardo Mastrangelo Falcão.

De acordo com o médico, que é Mestre em Medicina Tropical na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), uma das principais doenças de pele do verão é a queimadura solar. “O uso do protetor solar é fundamental durante o ano inteiro, até mesmo nos dias sem sol. Dados da SBD mostram que 62% dos brasileiros não usam protetor solar, apesar de todas as campanhas de alertas.”

O especialista recomenda evitar o sol das 10h às 15h. “Essa ainda é a melhor opção. Mas nunca esqueça o protetor solar, chapéu e beba líquidos, como água, água de coco e sucos, protegendo o corpo dos efeitos do calor e do sol, garantindo a hidratação do corpo.

Mesmo em dias nublados é importante usar o protetor solar, pois os raios ultravioletas passam pelas nuvens e podem queimar a pele”, disse o dermatologista. O uso de um bom hidratante também ajuda a manter a quantidade ideal de água na pele, segundo Falcão

Além das queimaduras, reações alérgicas ao sol e fitofotodermatose (manchas e queimaduras provocadas por contato com plantas e elementos que sensibilizam a pele) também são mais comuns nesta época do ano. O especialista explica que o excesso de suor também deixa a pele úmida e propicia o aparecimento de brotoejas (principalmente, em bebês) e fungos, que levam a micoses em pele, cabelos e unhas.

“As brotoejas são pequenas bolinhas que surgem, especialmente em bebês, devido ao contato da pele com o suor, principalmente nas “dobrinhas” da própria pele ou das roupas. Elas podem ser prevenidas com uso de roupas leves e soltas. E pela busca por lugares arejados”, diz o médico.

Falcão explica que as micoses são infecções provocadas por fungos que encontram condições favoráveis ao seu crescimento com o calor e umidade, principalmente nos pés, virilha, axilas e unhas. O suor excessivo em mãos e pés também é mais comum. Para evitá-las, o dermatologista diz que bastam medidas simples de higiene pessoal.

“É a época em que as pessoas vão mais a praias e piscinas. Ficar com roupas molhadas por muito tempo, pode propiciar o aparecimento de fungos. Procure usar roupas leves e soltas, que permitam a transpiração da pele. Após o banho, procure secar bem entre os dedos, região da virilha, axilas, debaixo das mamas e dobras da pele. Evite andar descalço em piso constantemente úmidos (como saunas e vestiários). Use calçados abertos, arejados. E para evitar as fitofotodermatoses, fique atento principalmente ao manuseio de frutas cítricas, como limão, abacaxi, laranja e, principalmente de bronzeadores caseiros, perfumes e cosméticos”, indica o dermatologista.

