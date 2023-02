Falta de conhecimento da anatomia feminina prejudica o prazer

Reprodução Falta de conhecimento da anatomia feminina prejudica a saúde e o prazer

Você sabe o que te excita? Onde fica o colo do útero? Já olhou sua vulva no espelho? Essas e outras respostas envolvendo o corpo feminino ainda são desconhecidas por grande parte das mulheres. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que 40% das mulheres não se masturbam.

Enquanto dados da pesquisa Novo Ciclo, estudo realizado pelo Espro em parceria com a Inciclo, indicam que apenas 46% das pessoas que menstruam recebem orientações em sua primeira menstruação. A falta de informação, de fontes confiáveis e os tabus que ainda envolvem o tema, segundo a especialista que também é CEO da Inciclo, são os grandes vilões do prazer e da saúde íntima feminina.

Saudável e recomendada por especialistas, a masturbação é um dos principais tabus e envolve, além do prazer, oportunidades de autoconhecimento para quem se toca. “A pessoa passa a se conhecer melhor, a saber como seu corpo funciona e o que mais gosta, o que acaba melhorando muito a vida sexual a dois. Além disso, fortalece o assoalho pélvico, melhora o sono, alivia o estresse, diminui a ansiedade, aumenta a libido, melhora a autoestima, o humor e aumenta a imunidade”, pontua Mariana Betioli, que também explica os benefícios plurais da prática da masturbação durante a menstruação.

Segundo a especialista, o orgasmo pode funcionar como fonte de alívio para cólicas menstruais. “A cólica é a contração do útero para expelir a menstruação. Durante o orgasmo, o útero também contrai, mas relaxa totalmente em seguida. Esse relaxamento é um dos responsáveis pelo alívio das cólicas. O outro é a ação dos hormônios no organismo. Durante o orgasmo, o corpo libera ocitocina, endorfina e dopamina, que vão promover uma sensação de bem-estar, relaxamento e a percepção de dor”, conta.





Há ainda no período menstrual, em grande parte das mulheres, um aumento de libido que muitas vezes acaba reprimido seja evitando a masturbação ou mesmo do sexo, por causa do sangue e toda a bagunça que pode acontecer. “Nestes casos, indico o uso do disco menstrual, um tipo de coletor que é colocado no fundinho da vagina e mantém o sangue dentro do corpo mesmo durante o orgasmo. Ele possibilita que a mulher se toque, use brinquedos erótico ou mesmo tenha sexo com penetração sem que o sangue vaze”, aconselha a CEO da Inciclo.

Entrando mais afundo no tema da menstruação, a falta de conhecimento vai além e impacta diretamente na saúde íntima. “Pouco se fala sobre a anatomia feminina e a grande parte das mulheres não conhece todas as estruturas da vulva e da vagina”, comenta. “Muita gente não sabe nem que a menstruação e o xixi saem por lugares diferentes. E quase ninguém sabe que nós temos 6 orifícios na vulva, por exemplo. No Brasil, nós aprendemos sobre a anatomia feminina em uma única aula de 50 minutos na escola. É muito pouco! E por essa falta de informação o resultado é um grande tabu relacionado ao corpo feminino e uma quantidade enorme de problemas de saúde e sexuais que poderiam ser evitados”, reflete a especialista.

Entre as principais regras básicas de higiene, segundo Mariana, é não lavar a vagina! “A parte de dentro não deve ser lavada nunca, nem com água. A vagina é autolimpante e lavar lá dentro só vai remover as defesas naturais do corpo. Devemos lavar do lado de fora com sabonete íntimo e enxaguar bem. Durante a menstruação, caso a mulher use absorventes, os cuidados devem ser maiores para que todo o sangue seja retirado durante o banho. Para quem usa coletor ou disco menstrual, a higiene pode continuar sendo feita da mesma maneira”, conclui.

Mas, afinal, quais são as estruturas que compõe a anatomia íntima feminina? Mariana Betioli preparou um guia prático sobre os principais pontos:

Vulva Vulva é a parte de fora, onde tem os lábios internos, externos, a uretra, o clitóris, a entrada da vagina e o monte de vênus.

Vagina A parte interna é a vagina. O canal vaginal tem de 7 a 10 cm de comprimento e no fundo dele está o colo do útero, por onde sai a menstruação. A vagina é muito elástica, as paredes internas têm ondulações justamente para poder expandir.

Logo na entrada da vagina, na parte de cima, tem duas glândulas que são responsáveis pela lubrificação e é por onde sai o líquido ejaculatório. Na parte de baixo, estão outras duas glândulas por onde sai a secreção responsável pela lubrificação.

Clitóris A ponta do clitóris fica logo em cima do canal da uretra. Ele fica recoberto por uma pelinha. O restante da estrutura do clitóris é interna; a estrutura é similar ao formato de duas pernas, que ficam em volta da entrada da vagina.

Colo do útero O colo do útero é a parte de baixo do útero que fica no fundo do canal vaginal e por onde sai a menstruação. É essa estrutura que dilata durante o trabalho de parto para a passagem do bebê.

Qualquer pessoa pode tocar o próprio colo do útero. É só lavar as mãos e inserir um ou dois dedos na vagina até sentir uma parte mais durinha. A sensação se parece com a de tocar a ponta do nariz.

