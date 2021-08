Falta de chuva deixa todos os municípios do ES em alerta para seca

Confira os mapas do levantamento que mostram a evolução da seca no Estado nos últimos dois meses

A falta de chuva no Espírito Santo acende o sinal laranja. De acordo com o Monitor de Seca, todos os 78 municípios do Estado estão em alerta.

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, 50 cidades estão em risco baixo e outras 28 estão em risco moderado.

Os mapas do levantamento mostram a evolução da seca no estado nos últimos dois meses. Em junho, mais de 85% do território capixaba apresentava seca fraca, situação representada pela cor amarela.

Já no mês seguinte, a situação passou para moderada no centro-norte do Espírito Santo. O coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, destacou que o cenário teve uma leve piora nos municípios de Colatina, Linhares e São Mateus.

Segundo à Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, os rios estão com volume 50% abaixo da média histórica. A situação é considerada típica para essa época do ano e não gera risco para o abastecimento.

O coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou que, por enquanto, o cenário não é tão grave, principalmente, quando comparado a outros Estados do país. No entanto, é preciso que a população colabore e evite os desperdícios.

“O Espírito Santo, principalmente, o Norte do Estado, atingiu o estágio de seca moderada, que é um pouquinho mais intenso que a seca fraca, que seria um período de estiagem. E agora, há uma situação, até mesmo de atenção, uma vez que a gente precisa economizar um pouco mais, ter um uso mais responsável da água. Ainda não estamos numa situação de gravidade como em outras áreas no país. No entanto, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na questão do uso da água, pra quando a gente terminar o período seco, lá pra os meses de outubro e novembro, com o aumento das chuvas, a gente não passe por uma situação de tão gravidade assim, disse Hugo.”

A expectativa é de que as chuvas retornem com mais regularidade na segunda quinzena de outubro.

“Mas pra que haja um aumento do armazenamento da água do solo, a recuperação dos mananciais, esse tempo de resposta ainda é um pouco lento. Então, por essa razão, a gente sabe que só no final do ano que a gente pode ter uma situação normalizada, acrescentou”.

Situação dos rios

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) esclareceu que não há situação de alerta decretado pelo Espírito Santo por conta da questão hídrica.

Segundo a Agerh, nesta fase mais intensa do período de estiagem, entre os meses de setembro e outubro, foram reforçados o monitoramento e o nível de atenção quanto às vazões, que seguem abaixo da média, mas não atingem níveis críticos e prejuízos ao abastecimento de água.

Em todo o território capixaba, os rios estão com comportamento típico para os meses mais secos do ano, entre abril e outubro. No geral, de acordo com a Agerh, eles estão com volume 50% abaixo da média histórica. A queda é observada com mais intensidade nos municípios do Norte e Noroeste do Estado.

Veja como foi classificado cada município do ES:

SECA BAIXA

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

SECA MODERADA

Água Doce do Norte

Águia Branca

Aracruz

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Jaguaré

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério

