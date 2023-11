Falta de água preocupa parlamentares

Na sessão desta segunda-feira (20) os deputados Coronel Weliton (PTB) e Zé Preto (PL) denunciaram que em comunidades carentes da Grande Vitória e em bairros periféricos de Guarapari e Conceição do Castelo moradores estão há mais de uma semana sem água, o que aumenta ainda mais o sofrimento das pessoas com a onda de calor registrada nos últimos dias.

Coronel Weliton mostrou no painel eletrônico do plenário imagens de torneiras e caixas para reservatório sem água no município de Conceição do Castelo e os relatos de moradores sobre o desconforto e sofrimento enfrentados devido à falta de condições de realizar higiene pessoal, preparar comida, limpar a casa e lavar louças.

O deputado citou que o comércio também é prejudicado, pois há casos, por exemplo, de empreendedores nas comunidades carentes que paralisaram suas atividades, já que precisam de água para produzir suco de açaí em casa.

Críticas contra a Cesan

Segundo Coronel Weliton, não procede argumento da Cesan de que o desabastecimento ocorre devido à escassez hídrica provocada pela falta de chuvas.

Na opinião do deputado, há água em “abundância” para a empresa fornecer, mas isso não está acontecendo devido à falta de investimento na expansão e melhorias na rede de distribuição.

Zé Preto relatou que no balneário de Guarapari e em bairros periféricos, como Boa Vista e Condado, além de parte de Meaípe, moradores também estão sem água há mais de uma semana.

Ele também questionou o argumento da Cesan de que a escassez hídrica seria o motivo da paralisação do fornecimento de água por vários dias nestas localidades de Guarapari. “Não há escassez hídrica; a seca ainda não chegou pra valer; choveu há cerca de 20 dias”, pontuou.

Dengue

Sergio Meneguelli (Republicanos) demonstrou preocupação com a dengue que, segundo disse, parece algo menos perigoso hoje em dia, mas continua matando no estado, principalmente em sua versão mais perigosa, no caso a hemorrágica.

“Para tentar enfrentar isso (o mosquito Aedes aegypti) apresentei indicação ao governo do Estado para que forneça aos 78 municípios capixabas veículos fumacê para combater a doença”, disse.

Meneguelli acrescentou que, além da dengue, é necessário reforçar os cuidados contra a Chikungunya e a Zica, também transmitidas pelo Aedes aegypti. Ele reforçou que o mosquito continua se reproduzindo e, se não houver os carros fumacê, o número de afetados pode ser muito grande.

Secretário de saúde

Em prestação de contas à Comissão de Saúde no último dia 10 de novembro, o secretário responsável pela pasta destacou o elevado número de notificações de dengue e a pressão sobre o sistema de saúde.

Conforme Miguel Duarte Neto, até o dia 26 de agosto deste ano foram registrados 167.962 casos no estado, contra 14.242 no período igual do ano passado (1.079% de incremento). Nesse mesmo intervalo foram registradas 89 mortes causadas pela dengue, enquanto em todo o ano de 2022 foram sete casos.

Incêndios

O deputado Lucas Polese (PL) repercutiu nota atribuída a mais de 20 entidades ligadas ao agronegócio com atuação no norte do estado denunciado incêndios criminosos, supostamente praticados por organizações criminosas, que já teriam devastado mais de 700 hectares de área verde, 80 deles compostos de matas nativas.

Polese acrescentou que no país inteiro estão ocorrendo muitas queimadas, mas avaliou que falta cobertura e divulgação por parte da grande mídia e de ativistas ambientais.

