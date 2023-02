Falso surdo que virou “meme” é reconhecido pela polícia e acaba preso

Segundo a polícia, Neimar, que vive em situação de rua, é suspeito de ter matado homem a pedradas durante um desentendimento

Um homem que vive em situação de rua, identificado como Neimar Fleury Valente, de 39 anos, foi preso temporariamente, suspeito de homicídio contra Pedro Paulo Machado Alves, vulgo Miquinho. Segundo a polícia, autor e vítima se desentenderam quando consumiam bebidas alcoólicas e usavam drogas. Neimar foi preso nessa quinta-feira (9/2), mas o crime ocorreu no dia 12 de outubro do ano passado, no Jardim Vila Boa, na capital goiana. De acordo com a corporação, a vítima foi morta a pedradas.

Ainda de acordo com a corporação, Neimar já tem passagem criminal por um crime de roubo e ficou conhecido em Goiânia por um “meme” que circulou nas redes sociais, no ano passado, em que pede dinheiro no semáforo fingindo ser surdo.

Segundo a polícia, outro indíviduo ainda não identificado teria ajudado Neimar na prática do crime. A vítima foi golpeada com pedradas até a morte.

Conforme a corporação, a identificação do preso foi divulgado e justificado pelo fato de poder auxiliar no surgimento de novas provas do crime.