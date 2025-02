Falso médico é condenado a 33 anos de prisão por morte de menina em São Mateus

Decisão do Tribunal do Júri saiu na noite desta quinta-feira (27). Leonardo Luz Moreira saiu algemado do fórum do município e ainda terá de indenizar a família da vítima em R$ 300 mil

Após mais de 12 horas de julgamento, o Tribunal do Júri condenou Leonardo Luz Moreira a 33 anos e 11 meses anos de prisão em regime fechado. Apontado pelo Ministério Público (MPES) como “falso médico”, ele foi responsabilizado pela morte de Ana Luisa Ferreira Marcelino da Silva, de 10 anos, ocorrida em janeiro de 2021, após atendimento prestado por ele no Hospital Estadual Roberto Silvares. O réu deixou o local do julgamento algemado. As informações são de A Gazeta.

Leonardo também foi condenado ao pagamento de R$ 300 mil em indenização aos pais de Ana Luisa. O julgamento ocorreu no fórum de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, cidade onde o crime aconteceu. O réu foi acusado de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. A defesa dele sempre negou os crimes.

O julgamento no Tribunal do Júri de São Mateus começou às 8h desta quinta-feira (27), no fórum da cidade, e durou todo o dia, sendo encerrado às 20h07. A defesa de Leonardo tentou, mas teve negado os pedidos de mudar a cidade do julgamento — alegando entre outros pontos que “São Mateus é pequena” — e de retirar a competência da Justiça Estadual para o caso nega as acusações, alegando que Leonardo ainda é médico por não haver decisão judicial contrária, que não havia nada que desabonasse a conduta dele e que a inocência do cliente seria comprovada.

Réu já estava preso

Leonardo foi preso em dezembro de 2024, após a Justiça atender a um pedido do Ministério Público pela prisão preventiva. Segundo o MPES, ele foi detido pela Polícia Militar do Paraná, onde dizia residir, depois que investigações apontaram que cursava Medicina presencialmente em uma universidade no Paraguai. Dessa forma, descumpria a ordem judicial de não deixar o país sem autorização, representando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.

Nesta quinta-feira (27), ele chegou ao fórum de São Mateus por volta de 7h50 escoltado em uma viatura da Polícia Penal.

Ana Luisa morreu após ser atendido por Leonardo no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, em fevereiro de 2021. Conforme a mãe da menina, a professora Alessandra Marcelino, o suposto médico teria dado um diagnóstico de gastroenterite. Depois a filha teve um agravamento do quadro de saúde e não resistiu.

Leonardo, conforme investigações da Polícia Federal – em uma investigação tocada na Bahia – teria adulterado documentos com registros de tempo de estudo. Na transferência para uma faculdade brasileira foram computados quatro anos de curso, ao invés dos seis meses estudados na Bolívia.