Falsa rifa | Dupla usa exames e foto de criança com câncer para lucrar

As mulheres afirmavam que o dinheiro seria usado para o tratamento da criança, mas não repassavam o valor à família do menino

Duas mulheres foram presas pela Guarda Municipal do Rio Grande do Sul sob suspeita de vender uma rifa falsa em nome de um menino com câncer. Elas apresentavam exames e uma foto da criança, mas, segundo a polícia, não repassavam os valores arrecadados à família do paciente oncológico.

Presas em Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no último dia 28, elas estavam em um restaurante quando foram localizadas após denúncias anônimas.

Ao serem abordadas pelos guardas, uma das mulheres tentou se desfazer das provas do crime, jogando fora as fotos da criança que carregava consigo e materiais da rifa em um vaso sanitário. Além disso, ela teria tentado esconder o celular, que acabou confiscado pela equipe de segurança.

Uma das suspeitas, segundo familiares da criança, havia visitado a família anteriormente e chegou a ajudar. Contudo, foi descoberto que ela estava desviando valores e doações. Diante disso, os parentes determinaram que ela parasse de arrecadar recursos.

Elas devem responder pelo crime de estelionato.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp