Falha expõe quase metade dos celulares do mundo; saiba se proteger

Antes do anúncio oficial do Xbox Series X , muito se especulou sobre um segundo console de nova geração, que teria o nome de Series S e poderia ser relativamente mais barato. No entanto, até o momento, a Microsoft não se pronunciou sobre o assunto e não revelou o possível segundo videogame.

Apesar disso, no domingo (9), um usuário do Twitter chamado “Zak S” compartilhou fotos de uma nova aquisição: um controle do console de nova geração . Mas um detalhe chamou a atenção nas fotos. Trata-se da lista de dispositivos compatíveis.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Além de ser possível utilizá-lo em dispositivos iOS, Android, Windows 10, Xbox One e Series X, a caixa detalha compatibilidade com o Series S . Isso basicamente confirma a existência do segundo videogame.

O controle, que foi adquirido em um site de revenda por US$ 35 (R$ 190 em conversão direta), sequer foi anunciado pela Microsoft – a cor padrão do dispositivo, revelado com o console, é preta. O vazamento pode significar que as lojas podem começar a vender o novo modelo em breve.

Agora, resta saber quando a empresa vai revelar a existência do novo videogame . Embora nenhum evento da marca esteja agendado para os próximos dias, pode ser que isso mude em breve, já que a confirmação foi praticamente feita.

Kit de desenvolvimento

Conhecido pelo codinome Lockhart, o segundo videogame seria mais barato e com menor consumo de energia, no entanto, mantendo a maioria das principais melhorias prometidas para a próxima geração.

O kit de desenvolvimento (devkit) do Scarlett – nome usado originalmente para se referir ao Xbox Series X – possui dois modos: Anaconda e Lockhart. Como sabemos, o primeiro deles é o codinome do console apresentado pela empresa. No entanto, o segundo ainda não foi discutido publicamente.O que parece acontecer com o devkit é que o desenvolvedor pode alternar entre os modos, provavelmente para testar o desempenho do título em que estão trabalhando nas duas versões do console.

Rumores anteriores indicam que o Lockhart é um pouco mais fraco que o console já apresentado, com 7,5 GB de RAM e cerca de 4 teraflops de desempenho – enquanto o Series X padrão chega com 13,5 GB de RAM e 12 teraflops.

Embora a Microsoft ainda não tenha reconhecido a existência do segundo console, espera-se que ele seja lançado juntamente do Series X no fim do ano – isso desde que a empresa não cancele a disponibilização no último momento. A existência da versão Lockhart – que especula-se ter sido batizada de Xbox Series S – explicaria porque a companhia registrou a marca “Xbox Series”.