Falha de sistema gera apagão aéreo e todos os voos EUA são cancelados

Reprodução Redes Sociais Todos os aeroportos dos EUA com voos cancelados nesta manhã (11.01.2023)

Um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos sofreu interrupção e a falha provocou o cancelamento temporário de todos os voos que sairíam dos aeroportos do país nesta quarta-feira (11).

A determinação da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) é que todos os aviões devem permanecer em solo pelo menos até as 09h desta manhã no horário da costa leste (11h no horário de Brasília) .

A falha ocorreu no sistema Notam – que processa alertas aos pilotos e outros profissionais da aviação sobre riscos, possíveis perigos ou alterações relevantes em aeroportos.

Tanto voos domésticos quanto internacionais foram afetados

Em nota a administradora disse que ‘a FAA ordenou que as companhias aéreas suspendessem todas as partidas domésticas até as 9h, horário do leste, para permitir que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança’.

Apenas voos militares e de resgate médico estão autorizados a decolar

O site FlightAware já registra 103 voos com partida ou destino nos EUA cancelados e outros 760 voos atrasados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo