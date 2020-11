Falésia desaba e mata três pessoas da mesma família na praia de Pipa

Reprodução/BandNewsFM As vítimas foram soterradas após o deslizamento

No fim da manhã desta terça-feira (17), o deslizamento de uma falésia em uma praia em Pipa, em Tibau do Sul , litoral sul do Rio Grande do Norte , causou a morte de três pessoas da mesma família.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas eram uma mulher, um homem e uma criança. As identidades ainda não foram divulgadas, e a PM confirmou que não houve outros feridos no local.

Acidente

O casal estava sentado com o filho, um bebê de 1 ano e 6 meses, aproveitando a sombra quando foi surpreendido pelo deslizamento, fazendo com que ficassem soterrados.

O Corpo de Bombeiros do RN disse que foi acionado por volta das 11h50 e enviou três equipes para o local. Os corpos foram retirados e levados ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

A prefeitura de Tibau do Sul se pronunciou e informou que o deslizamento foi causado pela maré alta que atingiu as praias nesta madrugada, alcançando o pé das falésias. A área será interditada por haver risco de novos desabamentos, tanto na praia quanto no alto da falésia.

A praia de Pipa é a mais famosa do litoral do estado e costuma atrair turistas do mundo inteiro, em especial da Europa.